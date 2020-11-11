0～1歲的嬰兒用品琳瑯滿目，寶寶的衣物用品怎麼挑、怎麼選？使用時需要注意哪些問題？我們專訪兒科醫師與嬰童用品專家，讓新手爸媽快速掌握重點！

隨著寶寶出生的日子一天天接近，準爸媽在期待之餘，是否也在煩惱如何準備寶寶的用品呢？0～1歲的嬰兒用品多得讓人眼花撩亂。其中內外衣褲、浴巾、圍兜兜等衣物因為會與寶寶親密接觸，選購上格外需要留意。寶寶的衣物用品應該怎麼選？使用時需要注意什麼？10大類嬰兒衣物用品，一起來看看：

1、嬰兒內衣：紗布衣

紗布內衣 最好準備6～8套替換

0～1個月的寶寶出門機會不多，衣物以紗布衣為主。愛兒麗母嬰精品總經理徐市凱表示，嬰兒的紗布內衣分成活動肩、側開、前開、全開等4種款式。活動肩的特色是鈕扣在肩膀處，穿脫時「由下往上」將兩隻手套進袖子就可以了；側開式的鈕扣在側邊，可以讓寶寶在翻身或趴睡時比較舒適；前開式的鈕扣在胸前，方便擦汗、擦乳液。剛出生的寶寶容易溢吐奶，至少要準備6～8套內衣替換。

2、嬰兒外衣：包屁衣、蝴蝶衣、連身衣

嬰兒外衣大多具有透氣排汗的功能，材質以紗布或棉質為主，款式包含蝴蝶衣、包屁衣、棉布衣、連身衣、兔子裝等，平常可以準備4～5套替換。

徐市凱解釋，包屁衣的特色是褲襠配置3顆鈕扣，打開即可換尿布；蝴蝶衣的綁帶在胸前，穿脫方便，寶寶的腳可以自由活動；連身衣和兔子裝都是一套到底，褲子類似燈籠狀，寶寶的腳在裡面可以自由活動。

夏天冷氣房穿搭小技巧

臺北榮民總醫院兒童醫學部主治醫師曹珮真表示，由於蝴蝶衣可以遮住大腿，如果夏天在冷氣房不想讓寶寶多穿一件褲子，不妨讓寶寶穿上蝴蝶衣。

褲襠太緊繃 小心寶寶紅屁屁！

0～1歲的寶寶發育很快，穿包屁衣、連身衣或兔子裝時要注意褲襠的鬆緊度，不要勉強扣上釦子，否則寶寶容易紅屁股。開始練習走路以後，不要讓寶寶穿會把腳包住的連身衣或兔子裝，以免不小心滑倒。

嬰兒衣服需要買大一號嗎？

徐市凱表示，衣服太大容易影響活動，且冬天穿寬鬆衣物容易著涼，小嬰兒的衣服最好還是要依寶寶的月齡選擇，以合身的款式為主。目前市面上的嬰兒衣物主要分成0～6個月、6～12個月兩種尺寸，有些國外品牌會進一步細分0～3個月、3～6個月、6～9個月、9～12個月4種尺寸。

如何判斷寶寶穿得太多或太少？

替寶寶加衣服前可以先摸一下頸背測試溫度。如果溫暖乾燥，代表寶寶穿得剛剛好，如果摸起來很熱或出汗，代表穿太多。小嬰兒的排汗功能尚未成熟，替寶寶穿衣時最好選擇「洋蔥式穿法」─裡層穿透氣的紗布衣，外層穿外衣或包包巾。

3、包巾、浴巾

使用包巾 「要讓寶寶可以稍微活動」

目前市面上的包巾有「蝶型」和「包覆型」兩種款式，分成純棉、紗布、竹纖維3種材質。有的包巾附有雙頭拉鍊，方便換尿布；有的包巾下擺設計成鐘型，可保護髖關節，可以依照寶寶的需求準備2～3條替換。

曹珮真提醒，包包巾的目的是製造「環抱」的感覺讓寶寶獲得安全感，並不是要限制寶寶的活動，包的時候應該要預留空間讓寶寶可以稍微活動。

不同季節 應更換不同材質浴巾

嬰兒浴巾一樣可以分成純棉、紗布及竹纖維3種材質。純棉浴巾的保暖性較好，紗布浴巾比較透氣，兩者的共通點是吸水力強、可以當成涼被使用，可以視季節替寶寶更換不同材質的浴巾。

4、圍兜兜、口水巾

圍兜兜怎麼選？要看是否開始吃副食品

目前市面上的圍兜兜分成純棉、紗布、矽膠等不同材質，添加副食品前可以用純棉或紗布的款式，添加副食品後最好改成防水的款式。平常可以準備2個替換使用。

口水巾 北鼻滿3個月即可添購

口水巾主要是防止寶寶的下巴、脖子或衣服被口水弄濕，一般會在寶寶滿3、4個月以後添購，可以視寶寶流口水的程度準備需要的數量。

預防口水疹 替換前先擦一下

寶寶的下巴和脖子很容易長口水疹，只要一半以上浸濕就可以換。換的時候先拿濕的紗布巾把下巴和脖子上的口水先擦乾淨，再拿乾的拍乾，寶寶皮膚乾爽後再換上新的口水巾。

5、安撫巾

為了讓寶寶可以啃咬，大部分的安撫巾都以絨布為主要材質，購買時可以選擇不同造型、款式替換使用，讓寶寶保持新鮮感……

(本文摘自【嬰兒與母親】2020年11月號)

【嬰兒與母親】2020年11月號

(中時新聞網)