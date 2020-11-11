當餵奶、按摩、洗溫水澡、開白噪音等各種安撫方法都試過，寶寶仍然哭不停，該怎麼辦？嬰兒室護理長公開「包巾包法圖解教學」，教你用哄睡神器「包巾」輕鬆安撫半夜哭鬧的寶寶。想讓北鼻睡得安心、頭好壯壯，這篇一定要收藏！

無論你是新手爸媽還是老鳥爸媽，對「包巾」這個名詞一定不陌生。很多人都誤以為包巾只有保暖的作用，卻不知道包巾也有促進成長發育、穩定情緒的功能。彰化基督教醫院兒童職能治療師林怡儒詳解「包巾」對嬰兒的5大好處，以及錯誤的７種使用方式！

包巾5大好處 讓寶寶安心睡、健康長！

1.調節體溫、幫助保暖

1歲以下的嬰兒調節體溫的能力尚未成熟，無法像成人快速因應外界溫度的變化。包巾可以幫助寶寶的身體調節體溫，同時達到保暖的效果。

2.提升睡眠品質

包巾可以限制身體動作的幅度，讓新生兒不至於被自己「踢腳」、「抖手」、「揮手」等反射動作嚇醒啼哭。

3.整合觸覺及本體覺刺激

當觸覺和本體覺被刺激，大腦會將這些感覺組織起來。寶寶可以透過整理這些感覺，認識並學習控制自己的身體，進而促進感官及認知發育。

4.穩定情緒、建立安全感

包巾的覆蓋，能讓寶寶產生像回到媽媽子宮的熟悉感，有助於穩定情緒、建立安全感。

5.促進肌肉骨骼成長發育

包巾會給予肌肉和關節持續而穩定的壓力，這種適度的壓力能夠刺激寶寶的肌肉骨骼成長發育。

Tips：腸絞痛的寶寶往往具有高需求、高敏感的特質。包巾調節體溫、促進睡眠、刺激觸覺及本體覺的特性可以有效改善腸絞痛的問題。

不同成長階段，怎麼用包巾？

0～3個月：包裹全身

這個階段的寶寶時常會被自己的反射動作嚇到，包包巾時必須順著身體形狀將寶寶的手、腳（包含腳底）整個包裹起來，但要記得不要包太緊，尤其是腳底一定要留一個手掌的空間，讓寶寶的小腳ㄚ可以自由活動。

0～3個月包巾使用步驟（圖／嬰兒與母親提供）

4～6個月：露出手腳

4個月以後的寶寶逐漸會做出抬頭、翻身、踢腳等自主動作，白天應該讓寶寶自由活動，晚上再視需求用包巾安撫。使用時應將包巾折成長條狀放在寶寶的腋下左右包裹，讓寶寶的手腳可以露出來自由活動。

7大包巾錯誤使用方式 用錯恐致命！

錯誤1：把腳拉直再包緊→影響髖關節發育

硬把腳拉直再包緊會導致股骨和髖臼窩無法契合，影響髖關節發育，長期下來甚至有可能讓髖關節脫臼……

(本文摘自【嬰兒與母親】2020年11月號)

【嬰兒與母親】2020年11月號

(中時新聞網)