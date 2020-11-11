胎動是胎兒與媽咪之間的溝通訊息，看不到的，媽咪可以透過胎動的頻率感受寶寶怎麼了。如果胎動減少了，怎麼辦？又該如何測量胎動呢？

別忽略寶寶與妳的對話！這些關於胎動的問題，所有孕媽咪都要知道！

胎動減少的原因？

中山醫院婦產科郭安妮醫師表示，胎兒一次大約睡90～120分鐘左右，醒來大約半小時～1小時會再睡，不一定何時睡何時醒、也沒有晝夜之分。造成胎動減少的原因很多，大致可分為生理性與病理性原因：

生理性原因：

胎兒會受到環境改變、媽咪的情緒、飲食與生活作息等影響。媽咪吃較少或生病，都會使胎兒比較沒有活力、胎動較少；也可能是媽咪太忙，沒有注意到胎動；或是胎兒正在睡覺，因為動作較小，媽咪較不易察覺到胎動。

病理性原因：

胎動減少，也有可能是胎兒的求救訊號。胎動較少或沒有胎動的病理性原因包括：臍帶打死結，影響血液循環，也可能使胎動驟降；或是胎兒異常，例如胎兒生長遲緩或有結構性問題，甚至胎死腹中，都可能使胎動消失；或是胎盤功能不佳，媽咪供給胎兒的氧氣與能量不足；或是媽咪有妊娠糖尿病或妊娠高血壓，如果狀況控制不佳，氧氣與能量供應可能不夠，也會使胎兒不太愛動；或是胎盤早期剝離（可能合併陰道出血），也可能會影響到氧氣與能量供應。

沒有胎動或胎動太少，怎麼辦？

有可能是因為胎兒在睡覺。此時可以用一些方式來叫醒睡著的胎兒：

1.先吃一點東西，尤其甜食更容易提升血糖、促進胎動。媽咪進食後，腸胃會開始蠕動發出聲音，腸胃蠕動的聲音對胎兒來說就像飛機飛過般大聲。

2.吃完或喝完東西後，可以坐或躺下來，手摸肚子專心觀察有無胎動（尤其左側躺更易感受到胎動，站著時較不易感受到胎動）。

3.開較大聲的音樂，胎兒可能會被吵醒。

4.媽咪可以輕搖肚子，也可以變換姿勢，例如先走動一下再坐下。

5.如果已經做了以上所有事，仍感受不到胎動，或胎動比平常少了一半以上，則應立即就醫。

胎動減少與產兆有關嗎？

產兆是指落紅、破水、子宮規則收縮。胎動減少並不算是產兆；只是產兆發生時，有時候胎動會比較少，可能因為臨盆時子宮內可供胎兒活動的空間較小、或是因為宮縮陣痛而使媽咪無法專心感受到胎動。

懷孕後期胎動會減少？

大約28週～32週為胎動的最高峰，然後隨著胎兒愈長愈大、子宮內空間減少，胎動也逐漸減少，大約34週～36週以後胎動會較少，但郭安妮醫師強調，即使如此「胎動也不會少於平常的一半」（自己跟自己平時相比，比前幾天少了一半以上），必須就醫。

如何測量胎動？

28週以後，孕婦手摸肚子，或是不摸肚子都可以明顯感受得到胎動。郭安妮醫師建議，28週以後每天要測量3次胎動，早上、下午、晚上各一次，每次觀察1～2小時，分別要有至少10次胎動……

(本文摘自【嬰兒與母親】2020年11月號)

【嬰兒與母親】2020年11月號

(中時新聞網)