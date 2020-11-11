美媒預測拜登拿下賓州、內華達州，取得足夠選舉人票數入主白宮，不過川普至今不願承認敗選，英媒引述消息人士透露，第一千金伊凡卡一直勸川普認輸，因為她不希望此事斷了她未來邁向總統大位的道路。

美東時間7日中午，美國媒體相繼推播拜登拿下賓州20張選舉人票、贏得大選，後續拜登再拿下內華達州，入主白宮更為篤定。不過川普至今仍不承認敗選，聲稱選舉詐欺，已在包括賓州在內等多個關鍵州提起訴訟，力圖翻盤選舉結果。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，各大媒體預測拜登勝選至今，不像她哥哥小唐納．川普（Donald Trump Jr.）連日來公開重申選舉詐欺等相關言論，伊凡卡都靜悄悄，發布的推文都和選舉無關。

消息人士透露，伊凡卡一直在默默勸川普認輸、承認敗選，在一場資深官員的會議上，她向與會同事表示，「很榮幸能夠為民服務，民眾也應該對他們達成的成就感到高興。」

親近川普家族的知情人士指出，「伊凡卡有她自己的藍圖，從第一天開始她就放眼望向總統大位」，她不會像小唐納那樣大肆發表意見，然後斷送自己的未來道路，「她提出的一切都是經過計算、深思熟慮的，因為她總是著眼全觀。」

知情人士說，現在白宮內，伊凡卡和夫婿庫許納（Jared Kushner）是一派，庫許納一直勸川普優雅地放棄這場戰鬥，放棄最近提出的訴訟，並且放眼未來4年，小唐納與弟弟艾瑞克（Eric Trump）則是另一派，兩派不斷在拉扯，第一夫人梅蘭妮亞的態度則不明確，「沒有人真的知道她在想什麼。」

不只伊凡卡，小唐納也想攀上總統大位，內部人士透露，小唐納喜歡認為自己是最終登上總統寶座的人，屆時現任女友季伏爾（Kimberly Guilfoyle）會成為第一夫人，不過梅蘭妮亞可能會是第一個跳出來唱衰的人，直呼這種事「永遠不可能發生」，因為她認為小唐納不及川普聰明，「最多就是在福斯新聞台（Fox News）有自己的節目而已」，「梅蘭妮亞曾說過，就像她丈夫，小唐納喜歡聽自己說話，而且不知道何時該停止。」

消息人士還補充，不像小唐納，伊凡卡全力支持川普，川普也願意做任何事來讓他的小公主跟隨自己的腳步，川普喜歡吹噓他和伊凡卡就像豌豆莢裡的2顆豌豆，伊凡卡就像他，「天生就有深受人們喜愛的領袖魅力」，川普感到相當驕傲，而且深信伊凡卡有一天也會當上總統。

(中時新聞網)