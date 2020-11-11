【回憶殺】綜藝天王吳宗憲近日一席話「我是好爸爸，但不是好老公」引發網友熱議，過往桃花緋聞再度登上檯面。他多年前與性感女神陳孝萱爆出婚外情，當時鬧得滿城風雨，也讓女方相當難堪。

陳孝萱畢業於中山女高，初入演藝圈以主持人身分出道，後來拍攝戲劇《倚天屠龍記》「小昭」一角走紅，清純又古典的扮相深值人心，打開知名度後陸續接演《三國英雄傳之關公》、《台灣廖添丁》、《書劍恩仇錄》等，2009年更以《試管神仙》榮獲金鐘獎最佳迷你劇女主角獎，精湛演技備受外界肯定。

陳孝萱外型出眾，無論是現代打扮或古典扮相都很迷人，是當年許多男性心中的夢中情人。（圖／中時資料照）

但是她的感情路幾乎媲美八點檔，她曾與演員黃文豪有過婚約，在長輩的見識下宣誓「定下來」，卻因聚少離多分手，吳宗憲趁勢展開追求，在節目中送陳孝萱999朵玫瑰、求婚，還協助女方擺平15年的合約，並公開兩人的情侶關係，交往4年一切都很美好，正當陳孝萱憧憬著未來的婚姻生活，卻爆出吳宗憲已是人夫人父的消息，不只讓她心碎，還莫名被貼小三標籤。

陳孝萱與吳宗憲的戀情當年轟轟烈烈。（圖／中時資料照）

婚外情曝光後，吳宗憲不惜買百萬名車送陳孝萱，期盼能挽回美人心，但陳孝萱無法揭受被欺騙感情，輾轉愛上憲哥的兄弟製作人詹仁雄，三角戀曾轟動一時。陳孝萱2005年與詹仁雄結婚並生下一子鐵弟，卻傳出當年沒有辦妥與黃文豪的手續，恐會面臨重婚罪，不過她出面解釋「不會有大家擔心的那些問題」。

陳孝萱與詹仁雄曾是夫妻。（圖／中時資料照）

想不到婚姻僅維持2年便告吹，詹仁雄表示雙方個性不合，且有太多感情以外的事情要解決，主動提出離婚，陳孝萱猶豫了3個月才點頭簽字，以鐵弟的父母身分共同養育兒子成長。

恢復單身的陳孝萱，在拍攝偶像劇《黑糖群俠傳》與導演于華坤擦出超有誼之情，但當時男方正與女星潘儀君愛情長跑中，再度誤當了小三，感情也草草結束。

歷經愛情的許多風霜，陳孝萱決定把心力放在撫養鐵弟身上，直到去年才被拍到與咖啡廳老闆柳建名交往，大方認了「身邊確實有滿會照顧人的朋友」，但對感情態度保持隨緣，目前沒打算再婚。

(中時新聞網)