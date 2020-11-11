【轉職第二春 善用自身經驗揣摩教練想法】

曾經紅極一時的職棒選手鍾家寶，搖身一變成為運彩行經銷商，是如何規劃這樣的轉變？鍾家寶受訪時表示，一般體育人在退役前都會認真思考，是否堅持走體育相關產業？也因多數都在求學階段投入大量心力練習，對體育的專業勝於一般人，常面臨是否轉職的思考中，而在體育署的協助下，經營運彩讓體育人多一管道延續體育夢。

職棒選手職涯第二春 人生最棒的選擇

認真觀看螢幕當中的棒球賽事，對顧客解說賽事中為何教練會如此判斷，運彩經銷商鍾家寶以過去球賽的經驗揣摩教練的心境，耐心和顧客解說，讓他們能更認識運動產業的發展。經營運彩比一般工作有彈性，他在閒暇之餘也會訓練周遭學區的小朋友，無論是棒球或是壘球，都讓人生累積的專業得以繼續傳承。

象徵招財、吸金好兆頭的黃金角蛙成為店內人氣王。/ 中時新聞網攝

【角蛙吸人氣 全家出動來運彩行】

運彩行內光線明亮且空間寬敞舒適，更特別的是在一排的賽事相關資料當中，竟然有一區特別被獨立出來，業者甚至表示，有時店內小朋友比大人還嗨都是因為他所養的黃金角蛙。取著諧音好彩頭的象徵，經銷商鐘家寶有別其他店家，獨立陳設黃金角蛙專區，讓到店內消費的民眾沾沾好運，小朋友在一旁也觀察的很開心。透過民眾的笑容，也讓鍾家寶感到這樣的職業規劃真是值得！

(中時新聞網)