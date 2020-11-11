美國總統川普輸掉總統大選後，他突在推特宣布開除國防部長艾思博（Mark Esper），由國家反恐中心主任密勒(Christopher C. Miller）代理。對此，宅神朱學恒今(10日)晚間在臉書直播中說，「川普這動作異常到讓人家擔心...」。

宅神在臉書直播中談到，正常來講這是看守內閣耶，通常不會做很劇烈調動，例如換掉國務卿、FBI局長、CIA局長，因此這是很奇怪事情，本身就不合常理，有網友說兩人之前就因為調動軍人有糾紛，當時川普很不爽，但他認為，這對美國是前所未有的狀況。

宅神也直言，「川普開除艾思博的意義在哪？給誰看？到底要做什麼東西？如果你看到新聞原本沒有皮皮挫，那你現在應該要皮皮挫，所以川普這動作異常到讓人家擔心，雖然有人對於川普開除人不意外，但執政只剩下72天，叫人來代理，本身這很奇怪...。」

另外，宅神也在臉書貼文寫下，「之前我們都討論過接下來幾天世界各地熱點都有衝突可能，偏偏川普就是敢，他就是敢開除國防部長，找了反恐中心的主任來當代主任～連交接時間都不夠了，還要代理國防部長，川普是不是有甚麼越想越不對的想法～」。

然而，美國大選餘波盪漾，儘管民主黨候選人拜登自大選中勝出，但總統川普仍不認輸，誓言透過司法途徑，盼扭轉情勢，不過，共和黨大老多半靜默，接下來川普又會做出哪些動作，成為外界關注焦點。

(中時新聞網)