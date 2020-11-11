在台灣有許多人都習慣騎機車通勤，更得到機車王國的稱號。不過不要以為把機車當作短程交通工具，長時間下來，受到路面顛頗、身體姿勢影響，甚至騎車背包包等習慣都會對腰椎造成影響。骨科醫師應思漢透露4種騎車壞習慣，長期「累積傷害」恐會傷及脊椎，造成脊椎退化等後果。

據《heho健康網》報導，豐榮醫院院長應思漢表示，由於機車的座位和龍頭是固定的，不能因人調整，騎車時經過顛簸路面時，就會對脊椎造成瞬間衝擊力。雖然騎車所造成的瞬間嚴重傷害並不多，但是這些「累積傷害」對於每天至少要騎半小時到一個小時的機車族來說，若長時間的姿勢不良，恐增加肌肉、韌帶痠痛，久而久之更可能演變成脊椎退化，或椎間盤突出等問題。

應思漢醫師特別給機車族4建議，改善騎車時的壞習慣：

骨科醫師應思漢透露4種騎車壞習慣，長期「累積傷害」恐會傷及脊椎，造成脊椎退化等後果。（中時資料照）

【坐姿挺直】

腰椎挺直才能讓脊椎受力最均勻，騎車時進量坐姿可以直一點。然而騎檔車、騎重機因為需要趴著騎，應避免弓背時間不要太長，因為弓背姿勢對脊椎負擔其實很大。另外，在能確保騎車安全的情況下，看到路面有坑洞應盡量避免。

【停等紅燈時動動身子】

機車族對會遇到等紅燈的時候，不少機車騎士坐姿有的正有的歪，醫師指出，許多人喜歡斜坐在座墊上，看起來就是脊椎側彎的姿勢。所建議在等紅燈的時間，可以動一動腰、轉一轉肩，盡量不要一個姿勢維持太久。

【有必要可穿戴護腰】

一些有脊椎退化，或是脊椎曾經受過傷的人，可以在騎車的時穿戴護腰。這樣一來，在面對路面彈跳的瞬間衝擊力，能得到額外的支撐與保護，較不易傷到脊椎。

【包包不要背身上】

對機車族來說，機車本身的容量就不大，因此在路上大包小包的現象並不少見。不過醫師建議，騎車時身上盡量不要有額外的負擔，不得以的話，要選擇雙肩背包會比較好；因為單肩背包會讓身體不自主像一邊傾斜，若快速經過坑洞，就會對脊椎造成傷害。

(中時新聞網)