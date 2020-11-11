總統蔡英文8月無預警宣布全面開放萊豬進口，引發強烈反彈，民進黨立委高嘉瑜本月2日質詢時，詢問萊豬進口是否為我方主動提議，外交部對此不否認，引發風波。對此外交部10日發出聲明稿澄清，網友看完後痛罵越描越黑。

時間回到11月2日，高嘉瑜質詢外交部次長曾厚仁，質問「是美國主動要求還是我方自己主動拋出善意？」，曾厚仁未否認，僅回「這是就我方整體國家利益做考量...」，讓高嘉瑜聽不下去，怒問「所以就是我方主動釋出善意」。

對此外交部10日在官網發布新聞稿，大動作澄清，表示「曾政務次長當日在回應立法委員提問時，已明確澄清這是我國政府針對整體國家利益做出的考量，外傳我方對川普政府拋出善意的說法並不正確，事實上我國政府宣布該項政策後，立即接獲美國跨黨派的公開支持」。

對此PTT鄉民痛批外交部：「這哪是澄清，根本就證實了啊」、「是或不是講清楚就好，扯一堆」、「怎麼看這聲明都說是自己主動的啊」、「美國各黨支持關我屁事」、「這不叫主動，什麼才叫主動」、「所以美國跨黨支持就能跨著人民硬幹喔」、「就是自己提議開放的，還玩什麼文字遊戲」、「澄清在哪裡」、「厲害了，主動把台灣人健康賣掉」、「覺青怎麼都不抗議了」、「內文還是沒否認啊，廢到笑」、「還以為是被強姦，原來是自己主動貼上去啊」。

外交部新聞稿全文：

有關媒體報導外交部政務次長曾厚仁於11月2日在立法院針對立委提出「開放萊豬進口是我方對川普政府主動拋出善意」的說法並未否認，甚至網路渲染謠傳「是台灣對川普政府主動拋出要進口萊劑豬肉」等說法，外交部對相關不實報導及傳言嚴正駁斥。

事實上，外交部曾政務次長當日在回應立法委員提問時，已明確澄清「這是我國政府針對整體國家利益做出的考量，外傳我方對川普政府拋出善意的說法並不正確，事實上我國政府宣布該項政策後，立即接獲美國跨黨派的公開支持」。

外交部再次強調，政府是在確保我國國民健康的前提下，依據科學證據及國際標準，做出進一步放寬美牛、美豬進口限制的決定。此政策不但兌現台灣對美國長久以來的承諾，並已獲得美國行政、國會、智庫與產業等各界及跨黨派廣泛、正面的回應，顯示此一決定有助深化台美經貿關係，更增進台灣在國際貿易談判上的信譽及對國際標準的尊重。對於若干報導及網路謠傳刻意誤導民眾，與事實不符，外交部特此澄清。

民進黨立委高嘉瑜質問萊豬進口「是否為我方主動」，外交部並未否認 (影音取自YouTube)

(中時新聞網)