知名網紅奎丁（Zamy）當年就讀輔仁大學時，因美貌和E罩杯好身材受人矚目，並有「雅典娜女帝」的稱號，後來踏足YouTuber圈，累積不少粉絲，近日她和另一YouTuber谷阿莫合拍「下海」片，不只超狂企劃吸睛，奎丁穿的火辣泳衣更是成為亮點。

奎丁日前和谷阿莫一起拍片，他們實測開車掉入海裡，是否容易逃生，體驗的過程中，兩人一度滅頂，後來經過救援人員的協助才成功逃出，驚險畫面讓粉絲看了也跟著直呼緊張。

在 Instagram 查看這則貼文 Zαɱү 奎丁🌶️（@zamy_ding）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 9 日 下午 9:19 張貼

而奎丁在影片釋出前就於IG賣力宣傳，同時曬出當天照片，本來身穿防寒衣的她，看來相當帥氣，沒想到10日她再揭曉防寒衣內裡穿的泳衣，不但開高衩秀出修長美腿，還微露半球，辣度破表。

照片中，奎丁的泳衣左側挖空，露出纖細水蛇腰之外，連南半球也微微跑出見客，讓她自己也忍不住大呼：「已經穿連身泳衣了但沒想到這件還是這麼辣，我會害臊，真的太大尺度」，還笑稱自己誠意十足，吸引許多粉絲暴動留言「太正了吧」、「這張我可以」、「為什麼不是這件下海」、「辣死了，好喜歡」、「求正面」。

輔大豪乳女神下海一脫南半球見客 大尺度自己也害羞

(中時新聞網)