美德藥廠新冠疫苗有效！東洋購疫苗不單純 醫界憂台「買不到」！《頭條開講》完整版 2020.11.10 周玉琴 林嘉源

行政院長蘇貞昌日前受訪時表示，對於拜登當選總統是否重新簽訂萊豬進口各種條件、WHA復會等議題，台灣政府也是延續的，現在要讓世界看到台灣是個負責任的國家。對此，桃園市議員牛煦庭則認為，萬一美國民主黨不認萊豬的帳，要台灣開放更多怎麼辦？並呼籲政府應該要確保人民的安全。

牛煦庭10日在政論節目《頭條開講》中表示，現在的情況很糟糕，因為當初大家很早就講說，不應該人家還在準備大選的時候你就提前承諾，因為這個東西萬一民主黨上台之後要更多怎麼辦？

牛煦庭指出，人家可能會說，萊豬這一段是你答應川普的，跟我民主黨拜登有什麼關係，如果要重新談TIFA或是BTA，「那對不起，你要開放別的東西」，萬一這樣子出招，蔡政府是接受還是不接受？而這跟承諾延續沒關係，他還是會繼續加碼，所以當初決定開放萊豬，就是在錯誤的時機做出錯誤的決策。

牛煦庭還向蘇貞昌喊話，請他用聰明一點的方式去，至少確保人民安全。他也建議透過形成壁壘的方式，補上當初政府用行政命令便宜行事的漏洞，並讓政府未來能夠跟民主黨談判。

(中時新聞網)