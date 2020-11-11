大陸雙11網購節於11日淩晨開跑，全球「剁手黨」展開「買買買」購物行動。阿里巴巴數據顯示，2020年天貓雙11全球狂歡季訂單創下峰值每秒達58.3萬筆。

今年消費者同樣展現狂熱購買力量，11月1日0點至11月11日0時30分，2020年天貓雙11全球狂歡季成交額就打破人民幣（下同）3,723億元。大陸品牌手機業者小米表示，11日零點過後，僅耗時9分44秒，小米天貓官方旗艦店支付金額突破5億元。

新浪財經報導，今年是天貓雙11的第12年，與往年相比，2020年的天貓雙11最大的變化是：提前開售、戰線拉長，比往年多了3天，消費者可分兩波購買，11月1日至3日是第一波，11月11日為第二波。

然而，美股上市的雙11概念中概股表現不賞臉，美東時間10日美股開盤後集體低迷。達達集團跌超10％，阿里巴巴跌超8％，京東跌近7％，寶尊電商跌近6％，拼多多跌5.1％，唯品會跌4.18％，蘑菇街跌3.73％。

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