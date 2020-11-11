如果一切順利，美國總統當選人拜登將以78歲高齡就任美國史上年紀最老的總統。很多人懷疑他是否能做完任期，而這樣的懷疑不是沒有原因的。拜登從小健康欠佳，除了神經系統與語言障礙，年輕遇上妻女車禍身亡、2個幼子重傷的家庭悲劇，又因2次腦瘤手術退出總統選舉，中年再經歷喪子之痛，老年甚至傳出失智症疑雲。這位與病痛及噩運奮鬥的勇者，在近古稀之年終於開始走老運，接連出任副總統並當選美國年紀最大的總統。

拜登1942年11月20日出生於賓州斯克蘭頓市，有3位弟妹，幼年隨父親移居德拉瓦州威明頓市，他的父親是汽車銷售員。小時身體狀況不佳，家人鼓勵他多做運動，但他還有嚴重的言語障礙，說話有口吃的毛病，童年就在同儕的嘲笑中度過，有的老師或同學甚至叫他「結巴喬」或「拜拜拜登」。在接受醫師與社團的語言障礙治療後，一直到中學畢業時口吃情況才獲得改善，但也因為口吃，說話時容易停頓與臉部抽搐，這個習慣到後來讓人懷疑他患有帕金遜症。

中學之後，拜登就讀於德拉瓦大學與雪城大學，樂於助人的個性讓他積累豐富的人脈，20多歲便決定從政。1966年與第一任妻子娜麗亞．亨特結婚，此後婚姻與事業順利，在29歲時即已當選德拉瓦的聯邦參議員，前途一片看好。但就在當選一個月時遭遇一場家庭悲劇，妻子與3 個孩子發生重大車禍，妻女死亡、2個幼子受到重傷，他在傷心之餘曾一度想要放棄參議員職位改行當牧師。

拜登在雪城大學就讀時認識首任妻子娜麗亞，兩人結婚後育有2子1女，但妻子與女兒在一場車禍中喪生，2個幼子也受重傷。（圖／網路）

在持續擔任參議員期間，拜登結識了吉兒．雅各，並於1977年與她結婚。1988年拜登發現患有腦瘤，冒險進行了2次開顱手術後撿回一命，更加意識到政治事業的成功遠不比健康重要，他因此決定退出當年的美國總統選舉。經歷這次磨難讓他改變更多，他後來在書中寫道：「與生死相關的事，才是真正要緊的事」，「我雖然像往常一樣堅定且充滿熱情，但已不再覺得必須在每一個時刻都贏得成功。」

拜登總共連任6屆參議員，到2008年受歐巴馬之邀擔任競選總統的搭檔，隨後共擔任了2任共8年的副總統。但拜登在任期最後一年的2016年再經歷喪子之痛，與他一樣在政壇非常活躍的長子因癌症去世，拜登為此推動了「癌症登月計劃」，宣布要在12年內攻克癌症這個人類大敵。此一計劃在川普上任後束之高閣，還遭到川普的嘲笑與貶抑。現在拜登勝選，美國醫學界正期望能重啟計劃，為克服癌症帶來新的希望與助力。而正巧的是，拜登的競選搭檔賀錦麗的母親，也正是加州大學柏克萊分校與癌症相關研究的學者。

由於拜登已屆高齡，加上過去的病史，讓許多人懷疑他是否能做完任期，美國衰老研究聯合會研究人員上個月發佈對他醫療紀錄的研究指出，拜登的生存前景遠超過4年的任期。雖然如此，他的言語障礙與腦部手術後遺症仍會引起各方的猜疑，所有失語、臉部抽搐都可能會被解讀為失智的現象。媒體後來找到了當年為拜登開腦的醫生卡塞爾（Neal Kassell），他為此很幽默地說：「在華盛頓所有政治人物當中，拜登是我唯一確定有頭腦的人，因為我仔細地檢查過它。」

拜登的健康未來仍將成為媒體炒作不完的話題，但從個人角度來說，雖然遭逢重大健康問題並經歷人生慘痛悲劇，最後還能在古稀之年攀上人生頂峰，對各種年齡或各種遭遇的人來說，都值得做為自我砥礪的榜樣。

(中時新聞網)