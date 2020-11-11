美國總統川普明年下台後，新當選的民主黨候選人拜登，是否可能調整對台政策？已成為台灣人近期關注的大選後續議題，連任5屆民進黨立委、現任中常委的管碧玲，昨整理出拜登過去對美國外交及台灣政策發言，共有4張圖。

管碧玲9日在臉書貼文，整理出4張圖，分別是拜登對「中國問題看法」、「外交政策」、「中美貿易戰」以及對「台灣關係法」發表過的言論等。她指出，明顯看得出來，「拜登和川普有所不同」。

對於「台灣若遭大陸北京以武力威脅，美國是否會派兵以武裝行動回應？」拜登認為依據《台灣關係法》，總統有義務通知國會，和國會一起決定因應的對策，「強調國會與民意的決策程序」，管碧玲分析認為，這明顯是相對保守的態度。

對於美國「中國政策」、拜登認為最有效的「抗中方式」，「是建立以國際共同合作防線對抗中國的擴張、人權議題」，但拜登同時也強調，「即我們想和中國在其他議題上合作，諸如氣候變遷、核武禁擴(又稱《核不擴散條約》)、全球健康安全等」。

美國民主黨總統當選人拜登，對中國大陸的看法。(圖/翻攝自 管碧玲臉書)

此外，在美國外交政策上，拜登明顯在淡化美、中的雙邊對立，他強調要在多邊關係中解決問題。在他擔任總統第一年，美國將組織並主辦「全球民主高峰會」。且有三大目標，分別是：對抗貪汙腐敗、對抗威權制度、以及促進人權。

且確保美國中產階級在全球競爭中成功，無論是對中國(大陸)或其他地區，美國必須創立新的領先地位，並聯合民主國家的經濟力量，來對抗不當經濟手段及減少不平等。且拜登除依循歐巴馬政府時期部分外交政策外，美國也將強化集合能力，除北美及歐洲，美國未來需重新投資澳洲、日本、南韓等聯盟，加深印度、印尼之合作。

美國民主黨總統當選人拜登，上任後外交政策可能作法。(圖/翻攝自 管碧玲臉書)

對於「中美貿易戰」，拜登認為，川普發起的貿易戰傷害了美國中產階級，甚至是國安的問題。但他也指出，在確認美國人民能夠在全球經貿中取得優勢之前，不會達成新的貿易協定。且美國不會拒絕所有貿易協定，他強調，由美國主導的貿易協定，才能確保對環境、工人、中產階級友善及透明。

美國民主黨總統當選人拜登，對美中貿易戰的看法。(圖/翻攝自 管碧玲臉書)

而台灣人最關心的「對台政策」，拜登曾在2001年於美媒《華盛頓郵報》投書表示，當時總統小布希的國安顧問，表明《台灣關係法》明定美國有義務防衛台灣，但該顧問認為，美國1954年廢除艾森豪總統簽署的共同防禦條約後，就沒有義務防衛台灣。

但「台灣關係法」指明美國總統有義務在台灣遭受威脅時通知國會，而總統和國會應依據憲法程序，決定美方要做出何種適當回應。而對於美國對台防務是「義務」還是「政策」？拜登認為，討論台灣安全對策先後時，「保留動用武力的權利」跟「美國的義務」有極大差別，不應混淆。

美國民主黨總統當選人拜登，對台灣關係法的看法。(圖/翻攝自 管碧玲臉書)

最後，管碧玲認為，「我們務實的面對拜登，在可能來臨的新的結構中，努力爭取國家最大的利益。正如同川普的時代，我們不是什麼美國的棋子，我們也只是在川普的外交政策結構下，努力謀求國家最大的利益」。

(中時新聞網)