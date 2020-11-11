美國總統川普在此次美大選中敗選，在明年1月20日與拜登交接前，還剩下70幾天任期，有學者認為，這段是間恐怕是台海最危險的時刻。對此，前綠委沈富雄則認為，這段時間台海最安全，並像日前打賭美國大選結果時表示，「要不要來賭一下？」

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，現在川普看起來好像很厲害，能搞得天翻地覆，但事實上不會的，因為美國的制度有一定的步驟和程序，都是白紙黑字寫著的，「到最後你就乖乖的，你不給我出去，就會被抬出去」。

沈富雄指出，有很多蛋頭學者說，這段70幾天空窗期，台海最危險，而且川普會留下，用行政命令，給你搞得一個不可避免的效果，說到這裡他忍不住直言，「我跟你講，這些學者，頭殼都是水泥做的」。

沈富雄認為，因為川普不是那麼真正恨大陸，也沒也那麼愛台灣，他這樣做只是為了政治上的操作，那他竟然選輸了，也沒有下一任了，這些通通變成昨日黃花。

沈富雄分析，川普現在拚的就是，最後這個掙扎要像樣，對他的支持者交代、對自己交代、對真的愛他的人交代有一個交代，如果結束就結束了。最後，沈富雄還說，「我告訴你，這72天台海最安全，要不要來賭一下？」

對此，趙少康則表示他不想和沈富雄對賭，「你講的都反了嘛，你說安全然後就不安全嘛」，而沈富雄則回答，「你這樣對本人的名譽是很大的傷害，因為跟歷史的事實不符」。

(中時新聞網)