邵雨薇接受專訪暢談拍攝《天巡者》甘苦。（粘耿豪攝）

邵雨薇坦言自己天生缺乏女人味。（粘耿豪攝）

邵雨薇坦言自己天生缺乏女人味。（粘耿豪攝）

邵雨薇外型甜美可愛卻坦言天生缺乏女人味。（粘耿豪攝）

邵雨薇在台視、三立偶像劇《天巡者》飾演落到人間、喪失記憶的孟婆「孟心語」，相對於飾演「驅魔真君」鍾馗的賀軍翔經常必須挑戰對著空氣、綠幕說話，展現「神力」，邵雨薇接受本報專訪時表示，她在這部戲最大的挑戰是，開拍沒多久就被導演發現她其實「很沒有女人味」這件事！

邵雨薇說，私下的她本來就是個講話中氣十足、音頻低、個性像男孩子的女生，過去幾部戲以個性可愛調皮居多，用原本講話方式還稍微能過關，沒想到這次「孟心語」角色人設就是個溫柔、感性的女生，她一說話，導演就要求她「女人味」多一點、問她「妳可以當女人嗎？」，希望她聲音更軟、氣音更多一點，劇中有一場跟賀軍翔打鬧戲，導演希望她表現出靦腆、喜歡、害羞的感覺。「結果我做出來好像跟在兄弟聊天打鬧」，導演無奈地提醒：「妳在談戀愛！」拍《1989一念間》時，明明要很花癡地喜歡張立昂，但當時導演也覺得她看起來像男生、眼神「直直的」，根本不夠愛他。

不過她倒是沒有被交往對象嫌過沒女人味，「可能交往對象剛好就是喜歡我這一型，因為我完全不走女人味路線」，她笑說自己私下像「直女」，連要好的朋友、每天見面的助理剪髮、染了明顯新髮色，她也可能像很多男生一樣，可能兩週後才突然發現，此外，她也不愛逛街，很會決定「我要吃什麼」，可能跟一般女生不太樣。雖然私下也會撒嬌，但不是一般電視、電影中常看到的，或是姊妹們跟另一半講話就會秒變娃娃音的那種通俗撒嬌方式，她的撒嬌可能是直接「抱抱」，過去確實曾有交往對象抱怨過她太冷漠，「雖然我沒有覺得自己冷漠，我只是表達不夠熱情」。

好不容易突破該劇前期的「沒有女人味」，成功被導演誇獎「妳終於可以當女人了」，《天巡者》後期因為孟婆太感性、哭戲很多，邵雨薇說，當時剛好也在演出舞台劇，正巧也有很多哭戲，「那段長達兩個月的時間裡，有點哭到快脫水，每天眼壓都很高，心情也受影響，變得有點差，每天都陷入不舒服的情緒」；此外，她也因為想像力太豐富，很會自我「腦補」，所以很容易笑場，「我演每一部戲都是笑場王，真的滿困擾的，而且整個劇組沒有第二名，第一、二、三名笑場王都是我！」

特別是飾演「城隍」的楊銘威一出場、一開口，她就想笑，「因為他一直在學梁家輝中文配音者在講話的腔調，就算講正經的話，我也覺得不正經，不管講什麼我都覺得很好笑！」她無奈地說，容易笑場這件事，至今還是很難突破，有時光是在旁邊聽、沒搭話，她聽著聽著也會笑到快瘋掉，「可能是我的人生太無聊了啦，自己又很會腦補畫面，所以笑點很低，一旦笑點一被戳中，鑰匙一被打開，就關不回去了」。

(中時 )