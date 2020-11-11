蘋果（Apple）在11日凌晨舉辦了今年第三場新品發表會，發表會只有短短45分鐘，內容與外界預期一樣，發表了專為Mac研發的ARM架構系統單晶片（SoC）「M1」，並且發表內建M1的三款Mac新品，分別是13吋的MacBook Air、13吋MacBook Pro以及全新Mac mini，在效能表現以及功耗表現上對比先前產品都更為領先，但令人略感可惜的是並沒有以超驚豔的價格現身，也未帶來令人眼睛為之一亮的「One More Thing」新品，僅以此概念引出了一段借鑒過往經典「I‘m a PC, I’m a Mac」的創意影片，椰榆了一下PC的處理速度以及電池續航力，讓人感到是精彩有餘，亮點略嫌不足。

蘋果今日率先花了一段時間回顧了先前9月、10月發表的新品，也就是點到Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Fitness+、Apple One、第四代iPad Air以及第8代iPad、iPhone 12全系列之後，引導消費者將目光轉到Mac。

專為Mac而生的M1晶片

蘋果指出，M1是第一個使用 5 奈米製程技術所打造的個人電腦晶片，具有160 億個電晶體，配備全球最快速的 CPU 核心、全球最強的每瓦 CPU 效能、全球個人電腦中最快速的整合式繪圖處理 ，以及帶來強大機器學習效能的 Apple 神經網路引擎。因此，M1 可提供最快達 3.5 倍的 CPU 效能、最快達 6 倍的 GPU 效能以及最快達 15 倍的機器學習速度，還有比以往 Mac 更長達 2 倍的電池續航力。

M1整合8核心CPU、8核心GPU、16核心神經網路引擎，蘋果最新的影像訊號處理器 (ISP)、安全隔離區等 ，並且具備統一記憶體架構，能在自訂的封裝中整合高頻寬、低延遲的單一記憶體池。這可讓 SoC 中的所有技術能夠存取同樣的資料，不用來回複製其他記憶體池中的內容，進一步改善效能與效率。

內建M1的三款全新Mac

蘋果今日同步發表了內建M1的三款Mac，首先是13吋MacBook Air。對比前一代產品，內建M1的13吋MacBook Air，8 核心 CPU 效能最快達 3.5 倍。 8 核心 GPU的繪圖處理速度最快達 5 倍。ML 工作負載速度提升最快達 9 倍，執行面孔辨識或物體偵測等以 ML 功能為基礎的 app，都能瞬間完成作業。M1 晶片的儲存裝置控制器與最新的快閃技術可提供最快達 2 倍的 SSD 效能，使預覽大型影像或輸入大型檔案更為快速。蘋果指出，在 MacBook Air 中，M1 的速度超越2019年所銷售 98% 的 PC 筆記型電腦晶片。基於M1的高效能以及節能表現，能讓全新 MacBook Air 在無線上網時間最長可達 15 小時，影片播放時間最長可達 18 小時（比前代長6小時）

蘋果發表基於M1的13吋MacBook Air。（摘自蘋果官網）

因M1的最新影像訊號處理器 (ISP)，可透過更出色的雜點消除功能、更優異的動態範圍，以及更出色的自動白平衡與以 ML 增強的面孔偵測功能，提升相機影像品質，讓使用者在進行視訊通話時，都能展現最完美的一面。支援 P3 廣色域，使 Retina 顯示器的色彩更加鮮明逼真。M1 中的安全隔離區，結合 Big Sur，透過 Touch ID 等功能，可提供更佳的安全防護。而 Wi-Fi 6 則可提供更快的無線效能，兩個支援 USB 4 的 Thunderbolt 埠更能連接各式各樣的周邊設備。

有了流線的楔形機身設計、絢麗的 Retina 顯示器、巧控鍵盤，以及得益於 M1 的效能表現水準，全新 MacBook Air，售價仍然只要 NT$30,900（999美元），教育優惠價 NT$27,800（899美元），提供銀色、太空灰、金色的款式。在發表內建M1的13吋MacBook Air之後，蘋果官網已經下架了內建英特爾晶片的款式。

蘋果今日也發表了內建M1的13吋MacBook Pro，搭配了主動式冷卻系統，速度比上一代提升最快達 2.8 倍，8 核心 GPU 速度提升最快達 5 倍，在需要大量繪圖處理的遊戲或新產品時，都能享有更順暢的繪圖處理效能。並且在 M1 加持下，13 吋 MacBook Pro 與最暢銷的 Windows 筆記型電腦同級產品相比，速度最快可達 3 倍3。ML 速度提升最快達 11 倍，並可適用於使用神經網路引擎的裝置端 ML 任務；全新 13 吋 MacBook Pro 擁有最長可達 17 小時的無線上網時間與最長可達 20 小時的影片播放時間（比上一代機種延長10小時），比人們一天內醒著的時間還要長，若是意外忘記攜帶充電器，也可更為安心。

蘋果發表基於M1的13吋MacBook Pro。（摘自蘋果官網）

全新 13 吋 MacBook Pro 具備錄音室等級的麥克風，帶來超純淨的錄音與通話音質，還有 Apple M1 晶片中最新的相機 ISP，可呈現更清晰銳利的影像，並在視訊通話中帶出暗部與亮部的更多細節。全新 MacBook Pro 還透過 M1 中的安全隔離區與 Touch ID，提供更頂尖的安全防護；並且配備兩個支援 USB 4 的 Thunderbolt 埠，與以往相比，可連接更多周邊設備，包括完整 6K 解析度的 Apple Pro Display XDR。全新 13 吋 MacBook Pro 價格 NT$39,900 起，教育優惠價 NT$36,800 起。

除了上述兩台MacBook新品之外，今天也推出了全新的Mac mini，它配備 8 核心 CPU，與上一代相比，效能提升最高可達 3 倍。8 核心 GPU 提升繪圖處理效能最高可達 6 倍，能處理複雜 3D 算圖等需要高度效能的工作。ML 工作負載處理速度與上一代相比速度提升最高可達 15 倍。與同價格區間的暢銷 Windows 桌上型電腦相比，Mac mini 的機身尺寸僅為其十分之一，但效能卻提升最高可達 5 倍。

蘋果發表基於M1的Mac mini。（摘自蘋果官網）

Mac mini 還具有先進的散熱設計，在保持低溫和寧靜的同時仍保有驚人效能；最多可支援兩部顯示器，包括以完整 6K 解析度顯示的 Apple Pro Display XDR；更有 Wi-Fi 6 提供更快的無線傳輸效能；而 M1 中的安全隔離區則可帶來頂尖的安全防護功能。新款Mac mini 售價僅 NT$21,900，比上一代 4 核心機型降低 NT$4,000（教育優惠價 NT$21,300）。

macOS Big Sur

所有全新 Mac 均搭載 Big Sur，Big Sur 從外觀到核心都經過精心打造，可充分運用 M1 的強大功能，進而大幅提升效能、延長電池續航力，甚至安全防護的表現也更卓越。有了 M1，Mac 現在也能立即從睡眠狀態喚醒， JavaScript 的執行速度提升最高可達 1.5 倍，反應速度提升將近 2 倍。

蘋果指出macOS Big Sur正式版將在11/12釋出。（摘自蘋果官網）

藉由 Big Sur 與 M1，Mac 使用者比以往可執行更多類型的 app。Apple 開發的的所有 Mac 軟體現在皆為 Universal 形式，能在 M1 系統上以原生方式執行。尚未更新為 Universal 的現有 Mac app，將可透過 Apple 的 Rosetta 2 技術完美執行，而且 iPhone 和 iPad app 現在也能直接在 Mac 上執行。

針對其餘舊款的Mac，蘋果則是指出將會在11/12正式釋出正式版本。是今年蘋果旗下五大系統中最晚釋出正式版的系統。

目前蘋果台灣官網已經上架全新的Mac mini、13吋MacBook Pro以及13吋MacBook Air，但尚未開放訂購，也未公布開賣時間。

(科技)