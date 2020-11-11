蘋果（Apple）一如預期在11日發表會中揭曉了專為筆電研發的M1晶片，以及3款全新Mac新品之後，並沒有如外界所料的使用One more thing之名，讓傳聞中的Apple Studio耳機與AirTag等新品現身，整場發表會歷時僅45分鐘，主題相當明確。

在iPhone 12系列並未搭送有線耳機EarPods之後，不少果粉便更為期待AirPods Studio頭戴式無線耳機新品的到來，但是繼並未在10月發表會亮相後，這一款新品又錯過了11月的發表會。根據先前爆料達人說法，這一款新品可能在2021年春季登場，這麼晚才發表，有可能是因為蘋果才發表AirPods Pro約一年時間，為了留給產品更長的生命週期；但也有可能是因為產品的性能還不符合蘋果預期，因此未能即時推出。

而至於AirTag，則據傳是一款支援藍牙的小型追蹤裝置，能搭配「尋找」（Find my）app來查找遺失物品。早在9月發表會前就傳出AirTag有望登場，但是至今都未正式亮相。10月份也有爆料者指出它的發表時間被延後到了2021年3月份，究竟會不會成真，可拭目以待。

除了上述兩款產品之外，也有消息傳出本次發表會有可能會推出全新的Apple TV，但是也並未真的實現。只能說蘋果或許是為了讓搭載M1的Mac能獲得完整的市場視線，才會讓其餘所有期待中的新品全都缺席本次發表會。

不過蘋果過往也不乏僅透過新聞稿來推出新品的例子，因此上述幾款產品還是仍舊可以期待的。

(科技)