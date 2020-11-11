大陸「雙11」當天，根據阿里巴巴指出，從11月1日0時至0點30分，2020年天貓「雙11」全球狂歡季的實時成交額（GMV）突破3723億元（人民幣，下同，約1.6兆台幣），創造新消費的里程碑，預計今年天貓「雙11」將有超過25萬品牌、500萬商家參與，預計吸引超過8億消費者，是史上覆蓋面最廣、參與度最高的一屆。

與往年相比，今年天貓「雙11」分為兩波售賣期，10月21日啟動預售，11月1至3日為第一波售賣高潮，11月11日則為第二波。而稍早阿里巴巴方面介紹，今年天貓「雙11」將包括200多萬線下商家。參與「雙11」折扣的商品達1400萬款，是去年的1.4倍。

而在2020天貓「雙11」全球狂歡季紀錄之夜，透過淘寶直播數據顯示，商家自播GMV占比超過6成，直播商家覆蓋數增長220％，淘寶直播帶動就業機會超400萬個。此外，達人帶貨當日即時排行由薇婭、李佳琦分列一二位。

區域分布上，自2020年天貓「雙11」從11月1日開幕至今，旅遊（產品）目的地成交額增幅Top5為第1名上海，第2名浙江，第3名北京，第4名江蘇，第5名廣東。

(旺報 )