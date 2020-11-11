近日大陸大豆價格走出歷史級別行情。11月9日代表大陸國產大豆行情的豆一期貨價格最高觸及每噸5299元（人民幣，下同），創該品種2002年上市以來新高。而10日豆一期貨主力合約繼續上漲0.96％。

據《中國證券報》引述市場人士表示，10月前後是新豆的收穫期，農戶會集中賣給貿易商，年內價格低點往往在此時出現。但今年農戶看到第2季至第3季的大豆價格一度漲至每噸5000元以上，產生惜售情緒讓貿易商和用糧企業大幅提高收購價格，「但仍然收不到貨，供應出現了斷檔」。

卓創資訊大豆分析師王文深表示，此輪大陸大豆期貨（特別指豆一期貨）大漲並創下新高，與國際市場糧價波動關係密切，分析受到大陸需求、美國大豆生長季節遭遇風暴、乾旱襲擾，以及巴西大豆受乾旱影響播種遲緩影響等因素，讓國內外資金炒作氛圍較強。

一德期貨農產品研究員孫超則分析，陸產大豆價格上漲更主要原因還是受自身供需影響。雖然在國產大豆振興計畫的支持下，但過去2年每年都要消耗200萬噸左右的儲備庫存，供需逐年趨緊最終造成今年大豆價格大幅上漲。

(旺報 )