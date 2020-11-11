台航（2617）第三季獲利0.72億元，EPS0.17元，較第二季獲利1.10億元，EPS0.26元減少，是因為巴拿馬子公司匯回5千萬美元資金被扣8％，4百萬美元的稅，這筆款項將用來建造新船等，未來可獲4％的退稅。第四季獲利將可恢復正常，且預定賣出的1艘舊船，法人估約有2百餘萬美元的賣船利益。

台航累計前三季營收18.60億元，獲利3.46億元，EPS0.83元。法人估計台航第四季雖無換約船隻，但因有3艘船合約運價跟著BDI浮動，另有3艘採取半浮動費率，獲利會跟著指數上揚，另公司預計出售一艘船齡16年的7.7萬噸巴拿馬型船，將有2百餘萬美元的賣船利益。

台航利用這幾年船價低檔建造新船，目前有8艘建造中，明年預定交4艘，其中2月1艘，4月兩艘，7月1艘，前兩艘都已簽有3年長約，由於是去年7月就簽下的合約，當時租金行情較優，日租約較成本價高出2,500到3,000美元，可為明年增加不少獲利。另新船增加，公司也可汰換舊船，增添賣船利益。

(工商 )