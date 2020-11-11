「雙11」購物節11日正式登場，各大電商銷售數字持續刷新，「雙11」締造者天貓也公布2020年活動即時數據，自11月1日0時到11日0時30分，平台成交額突破人民幣（下同）3,723億元。
天貓數據指出，期間訂單創建峰值達到每秒中58.3萬筆的紀錄。而在地域上，期間成交額前5的大陸省市分別為上海、浙江、北京、江蘇、廣東。
36氪報導，計算11月1日0時至11日0時35分，蘋果、LOREAL、海爾、雅詩蘭黛、Nike、華為、美的、蘭蔻、小米、adidas等342個品牌成交額突破1億元，13個品牌成交額突破10億元。
2019年天貓「雙11」創下11日單日成交額2,684億元的新高紀錄。今年天貓改變規則，在11月1日開始先啟動為期3天的首波銷售期，11日當日則為第二階段銷售期。當前銷售數字破新高顯示出天貓改變銷售週期的策略奏效，也反映出疫情之後大陸旺盛的線上消費能力。
圖／阿里巴巴提供
(工商 )
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