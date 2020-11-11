由於涉嫌違反美國對伊朗制裁的相關出口規範，美國司法部今天起訴台灣企業與個人。另外財政部也在制裁黑名單中增列6家企業與4個個人。

美國司法部今天發布新聞稿指出，哥倫比亞特區檢察官辦公室今天起訴現年42歲的黃清華（Chin-Hua Huang，音譯），她被指控違反「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）與「伊朗交易和制裁條例」（ITSR）中對伊朗出口限制的制裁規範。一併遭到起訴的還包括得實國際（DES International Co.,Ltd.）與Soltech Industry Co.,Ltd.。

司法部主管國安事務助理部長德梅斯（John C. Demers）表示，被告被控共謀從美國購買商品，隱匿商品原產地並送往伊朗供當地政府與企業使用，違反美國對伊朗出口規範，削弱制裁效力。

新聞稿指出，黃清華是這兩家企業的銷售代理。她涉嫌協助伊朗研究機構在未獲得美國財政部許可下，獲得美國商品，包括用於機電設備的功率放大器與網路安全軟體。

如果定罪，黃清華將面臨最高5年的有期徒刑與最高25萬美元罰款，得實國際與Soltech也將分別面臨最高50萬美元罰款。

此外，美國財政部今天也同步宣布將6家企業與4個個人列入制裁黑名單。這其中除了上述的企業與個人，還包括同為得實國際的王中朗、孫十美，與相關企業Naz Technology。

(中央社)