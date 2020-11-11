美國總統川普窮盡手段，拖延大選投票流程，最終沒能通過選民檢驗。川普尋求連任功敗垂成，在對外關係上象徵對陸政策的失敗。

蔡英文政府過去四年一味服膺美國，換來象徵性的「台美關係空前友好」口號，但實質成果乏善可陳；在「聯美抗陸」的基調下，兩岸關係惡化，台海劍拔弩張。如今白宮易主，美中台三邊關係面臨重新建構，蔡政府若不能亡羊補牢，將是台灣人民的悲哀。

特別的是，世界各國多認為民主黨拜登贏得選舉，有利於世局發展，唯獨台灣顯得糾結，尤其綠營「川粉」認為，拜登將修正對陸政策，恐對台灣不利。這凸顯台灣長期依附美國的庇護，但又處處受到美中強權競爭牽制的矛盾心理。

客觀分析「後川普時期」的美中台關係，拜登明年元月就職，承襲的是一個仍籠罩在新冠肺炎威脅下，且「地理、意識形態、經濟」分裂的國度，若沒辦法有效處理疫情、脫離經濟困境、凝聚國內共識，讓美國恢復世界領導地位，恐難以嚇阻崛起的大陸。

陸美強權對抗層面，拜登反對「新冷戰」及美中「全面脫鉤」的戰略，認為兩強共存並非不可能，與川普的「零和賽局」（只有一方是贏家）完全不同。拜登強調，願意在符合美國利益的領域與大陸合作，包括公共衛生、氣候變遷、核子擴散等，可望為兩國正向發展創造良好機會。

至於最敏感的台灣問題，拜登顧問團隊支持回歸傳統「一中」政策，維持「戰略模糊」，避免片面改變現狀，仍是維持兩岸和平穩定的最佳途徑。他們甚至認為，台灣是美中關係歷史上不為人知的成功故事，在美中靈活、細膩地安排下，台灣得以在模糊空間中成長、繁榮、民主化，甚至可以做為美中處理其他挑戰的典範。

事實上，蔡政府直到美國選戰晚期，才意識到這場選舉可能的衝擊。蔡英文近日發表公開談話表示，無論選舉結果為何，都將持續深化與美國共和黨及民主黨的關係。先前民進黨過度押寶川普，已成為台灣與新政府溝通及發展關係的障礙，蔡英文應負責任檢討過去四年的錯誤，並勇敢改變聯美、抗陸、遠中策略，回到親美不仇陸路線。

未來，在拜登政府上台、美中關係可望穩定發展前提下，台海緊張情勢應可降低。兩岸要掌握此番機遇，先從降低敵意、避免軍事衝突做起，梳理出模糊或清晰地帶，再尋求恢復對話及合作機會，拋出和平發展的橄欖枝，為新局面創造新契機。

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(中時新聞網)