美國總統選舉結束了，在台灣看新聞，會覺得川普一路氣勢如虹，斬殺對手拜登及民主黨，有如切豆腐一般，開票結果卻讓綠營支持者及覺醒青年難以置信。但失望僅一天，明天後，台灣媒體就會餵食其他綠霉食物，畢竟多數台灣媒體親綠，少數不親綠的，最近也被蔡政府收編了。

綠媒操作謊話，臉被打得老腫也不以為意，因為當他們的假新聞賺到了收視率、閱讀率及流量，有廠商掏錢下廣告，他們就贏了。有利可圖還能讓綠營支持者快樂一陣子，管它什麼公信力及公平正義。

今年五月，綠媒大爆北韓頭子金正恩已死，現身螢幕的那人是替身，不少綠色醫生也掛保證：「你看，牙齒不同，兩腮和笑容也充滿詭譎，是替身無誤！」綠委王定宇更列舉本尊與替身從髮際線、鼻頭的痣、神采、眼神到牙齒的不同。好笑的是，國安局長邱國正也加碼爆料「金正恩生病了」。

金正恩被台灣「賜死」後不久，大陸鬧水荒，綠媒自然要大加嘲笑，三峽大壩從壩體扭曲到即將崩潰的說法不脛而走。為滿足等看好戲的觀眾，綠媒還提供各類劇情，包括大壩洩洪後，黃河泛濫到錢塘江，還有長江大水淹過海拔一千五百九十六公尺高的鳳凰古鎮。哇！樊梨花移山倒海、白娘子水淹金山都來了，綠媒從七月嘲弄到八月，三峽大壩仍沒垮，沒關係，再換議題就好。

八月的新冠肺炎疫情依然高漲，俄羅斯宣稱疫苗有進展，普丁總統的女兒提霍諾娃為表支持，自願當疫苗的測試者。不久，加拿大小報《今日多倫多》披露，提霍諾娃施打疫苗後就死了，綠媒欣喜如狂，因為台灣人仇中，自然也要仇北韓、仇俄，凡是共產國家，都是可笑也不可信的。

但普丁愛女並沒死，就再換個議題吧！對了，金正恩的妹妹金與正好像四十幾天沒現身，可能被她老哥處決了，綠媒開始餵養「金與正被殺」的新聞。咦，兩個多月前，你們綠媒不是說金正恩死了，電視上的那個人是替身？哦，抱歉，綠媒又換話題了，他們正在談川普即將贏得美國大選。

看綠媒，就像在看笑話，沒看到的，就屬NCC了。

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(中時新聞網)