上周阿水提到短線上包括大型券商分點如凱基－台北，在美國總統大選前僅是持平觀望。細心的投資人應該發現，最近這兩三個月，大盤短線操作上幾乎是被外資巴來巴去，當周賣超，結果下星期就大漲，若當周買超，再隔一周就指數修正。所以阿水不認為大盤可能大幅修正，僅特別提醒留意風險，就是因為外資在現貨部分的動作實在有點反指標。

為什麼不樂觀地去猜大盤一定會因為大選上漲？原因在於大盤相關的籌碼，包括期貨、選擇權等法人或者大戶的布局，以現在分析能力已經很強大的股市軟體來看，上周最多只能看到「不悲觀」的布局，看不到所謂極度樂觀的看法。所以提醒讀者朋友，不要習慣猜多空，看到風險阿水一定會提醒，此外，如你有大量現股部位，便要適當布局選擇權賣權部位，做為保險，以防「黑天鵝事件」的影響。

美國總統大選結束，民主黨拜登成功入主白宮，另外因為喬治亞州的參議院席次，候選人的票數都沒有超過五○％，需延到明年一月再投票，對於美國國會分裂這件事，市場目前氣氛偏向於：因共和黨席次仍多，相關加稅法案要順利通關的機率不大，因此帶動美股如費城半導體指數等強勢上漲。

整體來說，全球投資環境仍有一些疑慮，某些地區的疫情還是相對嚴竣， 但對台股投資人來說，機會還是有的。例如SONY在日經創新高，其PS5將在十一月中發行，在看好宅經濟等因素下，可以多加注意台灣相關的概念股及供應鏈上市公司。

上周三大法人在上市類股中，一共買超五百六十八．九九億元，其中外資（不含外資自營商）買超五百二十七．二億元，自營買超三十二．二一億元，投信在上市類股買超了九．五九億元。

即使上周台股大漲，投信與自營的買超金額相較於前一周的賣超金額， 還是屬於賣多買少，即使統計二十個交易日，自營賣的還是較多，外資則只有小幅買超六十億元，整體資金仍沒有共同方向的情況下，大盤還是容易震盪。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料，外資在上周又恢復買超，但就外資近期的進出步調來說，誰也不知下周會不會又變成賣超。

我自己則是不去想太多，就算指數創新高，台股的漲幅也是集中在前段班的個股。目前來說，可多關注較為強勢的IC－設計類股等，另外也因為台股每周短線震盪較大，建議投資步調拉長，不要見短線極強就追高，才不會因為上下震盪又造成虧損。

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(中時新聞網)