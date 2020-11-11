隨著林志玲嫁給「國民姊夫」AKIRA後，言承旭與她分合情牽長達17年的關係，正式畫上句點；不過言承旭與張熙恩同樣痴纏許久的戀情，近日似乎露出了一絲曙光。本刊直擊10月23日凌晨，言承旭隻身趕赴張熙恩與友人的聚會，聚會過程中不斷緊盯張熙恩的身影，結束後他的座車更載著微醺的張熙恩離開，護花意味明顯。

十月二十二日晚間七點四十分，本刊接獲爆料，張熙恩與鄒寧恩現身台北市世貿一館，參加「台北國際藝術博覽會」的開幕夜，身邊還有一名戴著口罩、體格壯碩的黑衣男陪同。三人在展場逛著逛著，後來鄒寧恩先行離開，留下兩人邊看展邊討論。

擅長作畫的張熙恩，與鄒寧恩一同參加「台北國際藝術博覽會」。（圖／本刊攝影組）

平時喜歡作畫的張熙恩，欣賞某些作品時相當仔細，看來很享受充滿藝術品的氛圍，黑衣男則默默地陪在一旁，時而貼近她身邊聆聽。由於黑衣男的穿搭風格，與女方的緋聞對象言承旭極為相似，一度令人誤以為，言承旭終於肯大方地與異性約會。

言承旭的好友柯宇森加入參觀博覽會的行列沒多久，鄒寧恩先行離開。（圖／本刊攝影組）

七點五十八分，兩人看完展搭乘計程車離開，黑衣男彬彬有禮地為張熙恩開車門，十多分鐘後抵達大安區一家提供輕食還可唱歌的小酒館，門上還貼著「有私人包場」的告示。此時店內已有數名男女入席，鄒寧恩、李晶晶、白一翔和李京恬等人隨後陸續抵達，眾人在店內吃吃喝喝並輪流點歌歡唱，氣氛相當愉悅。

晚上8點多，張熙恩搭計程車到大安區的小酒館參加聚會。而身為張熙恩的陳年緋聞男友，言承旭凌晨果然也現身小酒館，一路待到凌晨3點多。（圖／本刊攝影組）

和眾人相比，黑衣男顯得不太融入且安靜許多，不時走出店外透透氣。當他拿下口罩，本刊記者才發現，原來黑衣男是言承旭的好友、曾拍過戲偶爾也上綜藝節目的柯宇森，令人好奇他是否受言承旭之託，幫忙照顧張熙恩。

當晚的聚會除了張熙恩，還有李京恬和白一翔等人到場同歡。（圖／本刊攝影組）

直到隔日凌晨零點四十一分，男主角言承旭的黑色休旅車終於出現在店門口，戴著口罩和帽子的他，一如往常的低調，在司機的陪同下走進店內。這場聚會持續到凌晨三點半左右，李晶晶和白一翔等人陸續離去，言承旭也開始在店門口探頭探腦，接著將東西交給司機放回車上。

「客運千金」李晶晶也現身當晚的聚會，離開時還與柯宇森（右）聊了幾句。（圖／本刊攝影組）

三點四十一分，張熙恩送幾名有些醉態的男性友人出來搭計程車；有趣的是，八分鐘過後，剛剛還看似清醒的她，竟然腳步不穩，已需要柯宇森攙扶，再坐上言承旭的休旅車，言承旭則是和鄒寧恩、李京恬跟在後面看著。

圖說：微醺的張熙恩（右1）出來送客，言承旭（左1）在後面緊盯著，看起來十分擔心的樣子。（圖／本刊攝影組）

女主角上車後，眾人在店門口聊了一會兒才解散，鄒寧恩獨自坐上計程車離去，柯宇森則是搭言承旭的便車。四點多，言承旭的車子行經張熙恩住處附近卻沒有停靠，而是先繞到民生社區放柯宇森下車，之後便繼續載著微醺的張熙恩狂飆，消失在夜色中。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

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(中時新聞網)