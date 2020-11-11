言承旭與林志玲分合情牽長達17年，但隨著林志玲嫁給「國民姊夫」AKIRA後，正式畫上句點；不過長情的言承旭與張熙恩，戀情同樣痴纏許久，近日本刊直擊言承旭隻身趕赴張熙恩與友人的聚會，聚會過程中緊盯著張熙恩的身影，結束後，他的座車更載著微醺的張熙恩離開，護花意味明顯。

外型身材極好的張熙恩，曾被封為「台版全智賢」，可惜演藝作品不多，近年反而在繪畫方面展現長才；個性比較洋派的她，從未否認與言承旭有過一段情，但摩羯座的言承旭，個性謹慎保守又注重隱私，要他說出「張熙恩是『非常非常重要的朋友』」，已經是他的極限。只是在交往過程中，張熙恩總覺得言承旭心裡仍有前女友林志玲的存在。雖然這段情僅維持兩年便終結，不過雙方至今一直保持聯絡，女方也視男方為「家人」。

張熙恩是演藝圈有名的才女，近年花很多心力在畫畫上，連峮峮都是她的學生。（圖／翻攝自張熙恩臉書）

和言承旭情纏十七年的林志玲，嫁給日籍藝人AKIRA後，婚姻十分幸福。（圖／志玲姐慈善基金會提供）

四十三歲的言承旭，今年演出大陸偶像劇《我好喜歡你》，與大陸「九五後四小花旦」之一、只有二十三歲的沈月搭檔，兩人的合作卻換來網友毒舌留言：「這是父女戀嗎？」、「晚飯都吐出來了」、「又老又過氣」，不過言承旭的健壯胸肌和冰塊盒腹肌，仍相當有看頭，硬是掀起一波熱搜。

除了新戲引發熱議，十月底言承旭和昔日《流星花園》的「F4」成員周渝民、吳建豪、朱孝天，傳將登上江蘇衛視的《一千零一夜》晚會，事前還拍攝宣傳影片向粉絲問好，令粉絲激動直呼：「終於圓夢了！」

10月一度傳出F4將合體現身於江蘇衛視的晚會，事後卻被踢爆是靠投影方式呈現的「假合體」。（圖／翻攝自網路）

由於這是F4時隔七年再度同台，晚會演出的片段，自然吸引亞洲各地的粉絲瘋狂轉發，事後卻爆出「合體是假的」，除了吳建豪親臨現場，其他三人皆是以「投影」方式現身。雖然江蘇衛視解釋，因新冠肺炎影響，才會讓F4以藉由科技「隔空合體」，但粉絲得知真相後仍然相當崩潰，紛紛表示「失望透頂」、「期望愈高傷害愈大」、「真的不能接受」。

雖然F4假合體未能讓事業再掀高潮，且張熙恩曾表示「因為談戀愛感覺要花很多時間，感情不是排第一順位，現階段只想專心工作」，不過言承旭與張熙恩這對情纏五年的舊情人與朋友，加上兩人身邊都沒有新對象，看來仍為對方保留了重要的位置。這段分分合合的舊情，在男女主角一同參加聚會後，似乎出現新曙光，已屆大叔之齡的言承旭，看來還是很受老天眷顧。

雖然身材姣好又多才多藝，但張熙恩出道多年，可惜仍沒有令人印象深刻的作品。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)