言承旭和周渝民、吳建豪和朱孝天2001年以偶像劇《流星花園》中的F4組合竄紅，人氣席捲全亞洲，可是上次公開聚首已經是2013年江蘇衛視《春晚》，時隔7年，江蘇衛視上月28日在微博宣布「他們站在一起，就是你我的青春」，四人將在《一千零一夜》驚喜合體，還拍攝宣傳影片一一向粉絲問好，令粉絲激動直呼：「終於圓夢了！」

不過事後卻被爆出他們的合體是假的，被網友罵爆，江蘇衛視解釋因新冠肺炎影響，才會用科技虛擬技術讓吳建豪之外未到場的3人以「投影」的方式現身，粉絲得知真相後超崩潰，紛紛痛罵主辦方「失望透頂」、「期望越高傷害越大」、「真的不能接受」。

其實除了F4之外，也有不少男團被粉絲不斷敲碗期待再度合體；例如由吳奇隆、蘇有朋、陳志朋所組成的小虎隊，原有意在2013年時舉辦25周年巡迴演唱會，當時卻扯出3人身價落差太大，陳志朋因此失聯，直到2016年吳奇隆與劉詩詩峇里島大婚，3虎再度合體，更唱跳夯曲〈青蘋果樂園〉，造成轟動。有傳言2020年起將舉辦為期2年的世界巡迴演唱會，但今年已到尾聲仍沒發生。

小虎隊（圖／翻攝自網路）

而5566雖維持單飛不解散的狀態，但成員多轉戰主持界，2015年合體失敗、演唱會破局，2016年難得在金鐘獎一起走星光大道，但之後的節目和相關活動演唱都少了王少偉。王少偉曾表示「男團成員」對他來說已經是十幾年前的事，自己是個專注活在當下的人，不太會去「想當年」。

5566（圖／翻攝自網路）

至於2009年宣告解散的ENERGY，一直到2017年滿15周年那天，第一代成員書偉、坤達、牛奶、TORO雖一起在KTV開直播合唱，但2018年坤達婚禮並未全員到齊，昔日團長牛奶今年出席活動時透露身體狀況不若當年，對合體一事表示「我自己真的沒這樣的計畫」。

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(中時新聞網)