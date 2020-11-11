美國民主黨總統候選人拜登擊潰現任總統川普，撼動台灣政壇的藍綠攻防。面對蔡英文政府明年元旦開放進口美國萊豬的政策，國民黨立院黨團近日將提案籲請蔡英文撤回行政命令，並希望小英政府等到拜登就任後，重新與美方談判。政壇人士分析，小英政府如果堅持對「看守」的川普政府履約，恐怕有違國際慣例，甚至招致一廂情願之譏，也未必能夠符合雙邊利益，甚至可能平白犧牲台灣民眾的健康。

政壇人士分析，美國政局至今動盪，小英政府蔡總統若不等美國新政府完成布局，如果堅持對「看守」的川普政府履約，恐怕有違國際慣例，招致一廂情願之譏，也未必能夠符合台美雙邊利益，還會甚至可能平白損失台灣人健康。

美國選情混沌三天後，美國ＣＮＮ與福斯等新聞媒體總算在十一月七日，陸續宣布民主黨候選人拜登當選美國第四十六屆總統，然而，現任美國總統川普仍在推特上堅稱自己贏得勝利。

蔡英文總統今年8月突襲式的宣布以行政命令開放萊豬在明年元旦後可合法進口。（圖／焦正德攝）

連日來，美國紛擾的政情打翻台灣朝野政黨的攻防節奏。其中，總統蔡英文八月二十八日閃電宣布開放萊豬進口的政策，一直被外界解讀是回饋川普一連串挺台言論的「謝禮」，如今選舉結束，證實蔡英文不僅「押錯寶」，接下來「該不該兌現萊豬」瞬間顯得極為尷尬。

據悉，民進黨內部面對著萊豬叩關一事，目前呈現正反兩方雜音，有人主張蔡英文既已應允美方所求，絕不能收回成命，有人則認為開放萊豬可以等到拜登上任再議，「或許新政府對台灣另有所求，台灣也不至於送錯賀禮。」一名綠營人士說。不過，不論哪種意見，綠委都坦言，決定權仍操在高層手中，多數綠委也只能照辦，但就怕影響未來選情。萊豬議題接下去究竟該怎麼走，也成為綠委私下交換意見的熱門話題。

萊豬將闖關，民進黨堅持只要標示產地，再加上食用國產豬，就能確保國人食安。（圖／黃耀徵攝）

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(中時新聞網)