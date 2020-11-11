今年4月，雲林縣10多名惡煞手持棍棒、刀械在派出所前鬥毆，警員對空鳴槍後眾人才鳥獸散，警方後來竟查出驚人內幕，原來是從事毒品生意的主嫌鄭吉修（鄭男、28歲），拿老虎鉗拔牙還性虐「同業」派來的女臥底，而與對方人馬槓上，但鄭嫌看似凶狠，卻因為害怕坐牢，還曾到醫院申請「智能障礙診斷證明」，孬種的行為連小弟都搖頭。

當時，全國輿論大肆批評這批在派出所前鬧事的暴徒，警方也於當天即逮捕多名滋事嫌犯，2天後進一步逮捕綽號「大塊修」的主嫌鄭吉修，但他卻迅速交保。離開地檢署時，鄭男叫小弟們開著「奧迪R8」名車至大門口迎接他，還自拍過程PO網，行徑相當囂張。

但一名已脫離鄭男的小弟告訴本刊，鄭男其實曾去過醫院申請「智能障礙診斷證明」,拿到手後竟笑著說，「這樣以後就不會被關了。」孬種行為令小弟也不齒。

雲林地檢署檢察官黃立夫回憶，早在鄭吉修4月率眾到派出所鬥毆前，檢警去年即已鎖定他的種種惡行偵辦，本待蒐證齊全後便要拘捕，沒料到還沒執行，鄭男就脫序鬧事到舉國皆知，交保後還行徑囂張，所幸這段「插曲」沒打壞檢警布局，才能於6月間順利依違反《組織犯罪條例》、《強盜》、《殺人未遂》、《毒品危害防制條例》等10多項罪嫌，正式將他逮捕、收押，10月依法起訴。

黃立夫感慨說，偵辦該案時，因不少被害人本身也非從事正業，都是遭「黑吃黑」，因此配合度極低，偵辦困難非外人能想像。1名幹員則說，即便鄭男已被起訴，但因他手段實在太過殘暴，危害社會治安太重，期盼法院能從重量刑，不要輕易縱虎歸山。

鄭吉修手段殘忍，為了做免錢生意，甚至將人砍斷腿丟在路邊。（圖／翻攝畫面）

本刊調查，鄭男是近年崛起的中部大毒梟，但特別的是他從不進貨，而是專門打劫「同業」做「無本生意」，包括嘉義「眼鏡仔」、台中「市區胖」、雲林的「鐵支」等毒販都是受害人，只要提到鄭男全氣到咬牙，痛罵鄭男「毫無江湖道義」。

而派出所鬥毆一事，道上指是因鄭男教訓女臥底手段太兇殘變態，4月19日清晨，「同業」老鼠的小弟和鄭男幫眾在斗六分局公正派出所旁相遇，當場就為了女臥底的事起衝突，鄭男幫眾寡不敵眾，跑進派出所避難，老鼠的小弟在外等待。鄭男幫眾致電求「支援」，鄭男才「御駕親征」，結果整個鬥毆過程都被民眾拍下。

道上兄弟痛罵鄭男賣毒品根本不進貨，全是靠攔路打劫、綁架刑求別的買家而來。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)