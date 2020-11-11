靠打劫撈貨和擴充版圖的毒梟鄭吉修（鄭男、28歲），殘暴變態到連道上都皺眉頭，因為他每次綁架「同行」後，總能想出各種匪夷所思方法動手凌虐，逼問出藏毒的「倉庫」地點後，再「出草」幹無本生意。

此外，也曾有富家子想找他「合夥」騙自己父母一筆錢，下場卻遭「假戲真作」被打成重殘，鄭男的小弟再當著被害人的面燒金紙，狠嗆：「如果沒拿到錢，換我燒金紙給你。」

警方表示這件事發生在去年底，嘉義1名地主之子「阿正」因遊手好閒，家中不願再金援他，阿正為了向父母騙財，找上鄭男「合作」，自導自演簽了5百萬元的「借據」，讓鄭男去向父母「要債」，講好事成再彼此拆帳。

鄭吉修手段殘忍，為了做免錢生意，甚至將人砍斷腿丟在路邊。（圖／翻攝畫面）

沒想到，阿正母親不理會，鄭男因「肥肉沒咬到」而火大，阿正則在得知騙局失敗後，嚇得躲起來，鄭男則派出正妹色誘「釣魚」逮到阿正，將他拖到一處宮廟前，「假戲真作」將他毒打一頓再押去「要債」。

當時鄭男一邊錄影，一邊要幫眾對阿正拳毆棍擊，直到他奄奄一息，再逼其跪下，接著掏出金紙，當著阿正面焚燒，要他磕頭拜自己，並嗆聲「等下沒拿到錢，換我幫你燒啦！」阿正父母看到兒子渾身是血的被押到家裡時，當場嚇得乖乖付錢。

道上兄弟痛罵鄭男賣毒品根本不進貨，全是靠攔路打劫、綁架刑求別的買家而來。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)