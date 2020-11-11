10月甫被起訴、目前仍在押的販毒惡霸鄭吉修（鄭男），因崇拜過去曾因殺人遭槍決的屏東縣前議長鄭太吉，竟還將他的照片設為手機桌布。不過，曾跟過鄭吉修的1名小弟透露，想學鄭太吉狠勁的鄭吉修，事實上本性很孬，過去每次因小案被抓進警局，在警方面前都痛哭流涕。

本刊調查，鄭男出身「詐騙世家」，自己和兄長都曾「出國深造」，在歐洲等地成立詐騙機房，賺了至少上億身家，2017年左右，因擔心遭逮被遣送大陸才收山回台，轉行當「毒梟」，但老本行「詐騙」仍持續小本經營。

此外，鄭男很愛在臉書「炫富」，不時和堆積如山的鈔票合照，或秀出自己的豪車或身上的鑽錶，此外，他放話「耍狠」方式，都是自PO出手持AK-47步槍、防彈衣及手銬等畫面，氣焰相當囂張。

鄭吉修將前屏東縣議長鄭太吉視為偶像，鄭太吉曾狂言自己有辦法「過高屏溪，殺人無罪」。（圖／報系資料照）

1名已脫離鄭男的小弟告訴本刊，鄭男的「變態」不是只在凌虐對手上，「他很崇拜鄭太吉，說要效法他『奮發向上』，連手機桌布都是他（鄭太吉）照片，所以大家才叫他『雲林鄭太吉』。」

鄭吉修的「鄭氏企業」擁有「快打部隊」，專門進行打劫、打人任務。（圖／翻攝畫面）

該小弟更爆料鄭男其實相當膽小，「他過去好幾次因小案被逮到警局，都對著條子痛哭流涕求饒，而且還曾去醫院申請『智能障礙診斷證明』，拿到手後竟笑著說以後就不會被關了。」

鄭吉修在臉書上放話耍狠時，還持AK-47步槍自拍，向對手嗆自己火力強大。（圖／翻攝臉書）

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(中時新聞網)