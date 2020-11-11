【1】前外交官：拜登擅協調 能緩和兩岸緊張情勢

拜登當選美國總統，前駐美外交官表示，拜登是外交的老手，不會像川普這麼挑釁，屬於比較穩定型的領袖，拜登擅長處理兩岸和超越黨派的議題，在歐巴馬時代就已在中間穿梭，具很好的協調能力，「這是他的強項」。

【2】新冠疫苗 明年首季我恐只拿到2、300劑

輝瑞與德國BNT合作的新冠肺炎疫苗傳具90％有效性捷報，台灣在東洋與指揮中心談判破局後，有沒可能再買到BNT疫苗？疫情指揮中心昨強調，就算不透過東洋採購，台灣仍能用COVAX平台取得BNT疫苗，最快明年首季結束前取得。專家分析，透過COVAX平台明年首季恐只能拿到2、300劑疫苗，效益不大。

【3】伴娘伴上床 正宮嗆滾 老公不放

戲劇中閨蜜當扮娘，卻成小三勾引新郎的情節真實上演。北市一間科技公司闕姓董座，結婚時找女下屬兼太太閨蜜當伴娘，不料婚後妻子在電腦內發現先生與伴娘裸體相擁的照片，才驚覺「伴娘變成小三」，一氣告上法院求償100萬，案經士林地院審結，認定小三侵害配偶權，判決須賠償30萬元。可上訴。

【4】國人平均年薪64萬 連3年停滯

疫情壟罩，薪資恐怕又停滯不前了！104人力銀行昨公布最新出版《薪酬福利調查報告》，調查1137家企業、207個代表職務，平均年薪總額64.1萬元，年增幅度僅0.7％，已連續3年停滯，停留在64萬元左右；104人力銀行表示，今年國人平均月薪調整率2.9％，首度跌破3％，創近5年新低。

【5】白靈來台隔離笑像夢一場

美籍華人女星白靈在好萊塢發展多年，16年前曾以陳果電影《三更2之餃子》獲金馬女配角，今年再以同位導演新作《墮胎師》晉升金馬影后提名，讓她樂不可支。

(中時新聞網)