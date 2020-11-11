名人堂球星喬丹(Michael Jordan)得獎的紀錄片《最後一舞》在藍光禮盒版收錄了額外4個小時未公開播送的片段。其中包含1998年的喬丹預言：「未來絕不會有第二個喬丹出現。」他當時就自知退休之後肯定不得安寧，因為聯盟一定會再捧出一個頂級球星，並且處處拿來比較。

喬丹形容自己是聯盟的標竿，宛如他當年進入NBA時的標竿是J博士和貝勒。「我們會有布萊恩(Kobe Bryant)、希爾(Grant Hill)、一分錢哈德威(Anfernee Hardaway)，這些人會有類似的特質，重點在於他們如何發揮這些特質，盡可能讓自己成為最優秀的球員。」

「但是不管聯盟怎麼做，不管如何宣傳，你無法欺騙觀眾和球迷。聯盟會說他是第二個(麥可喬丹)，然後他的風格就必須接近那個聯盟為他貼上的標籤。這很危險，比賽本身可能受到影響，他可能為此追求更多的灌籃和精彩鏡頭，因此忘記了最基本的籃球團隊精神。」

正如喬丹預言，戰力最接近他的球星是布萊恩，布萊恩早年處處學喬丹，但常被外界批評愛現或太獨。直到布萊恩擺脫喬丹的陰影，最後以兩座總冠軍賽MVP打造出自己的「黑曼巴」精神。

(中時新聞網)