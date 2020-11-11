政府明年將開放含有萊克多巴胺美豬、30月齡以上的美牛進口，爭議持續延燒。國民黨10日在臉書PO出一段瘦肉精豬隻屠宰場影片，豬隻飽受折磨，情緒躁動、四肢顫抖，甚至因熱衰竭倒下。
國民黨指出，瘦肉精強烈的副作用讓豬隻飽受折磨，包含呼吸加快、肌肉顫抖，甚至因為熱衰竭而倒下。「這種不人道的飼養方式，豬不能吃，人更不能吃！」
國民黨強調，歐盟能夠拒吃、大陸能夠拒吃，全球有160個國家都能夠拒吃，不顧人民的政府沒有資格替我們做決定，不顧食安的政府沒有資格替我們的下一代做決定。
11月22日，國民黨號召大家一起站出來捍衛食安，去總統府、行政院、民進黨黨部，「告訴民進黨，我們不吃，告訴民進黨， 人民的健康不容出賣！」
對此，網友表示，「捍衛國人的健康，加油！」「不吃不想吃不願意吃不行嗎？」「捍衛自己，可是民進黨不這麼想，他們是執政黨你們也是沒辦法」，甚至有人揚言，若萊豬進口，將拒吃豬肉，另也有人說「怎麼不分享一下打了瘦肉精的牛」。
(中時新聞網)
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