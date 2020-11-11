美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，政權會和平轉移給第二任川普政府。

儘管CNN等美國主流媒體公布民調，宣布拜登以279：214張選舉人票打敗現任總統川普，跨越當選門檻，將成為美國第46任總統。

不過，「真清晰政治」（RealClearPolitics，RCP）政治新聞與民調數據聚合網的數據卻顯示，拜登雖以259：214張選舉人票領先川普，但尚未跨越當選門檻。不僅川普堅稱自己勝選，共和黨領袖也挺他要求調查計票，而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）面對提問時，更是笑容可掬地說，政權一定會平順移交，但卻是移交給第二任川普政府。

據CNN新聞網10日報導，蓬佩奧至今仍拒絕承認拜登當選，而川普也提起一連串法律訴訟。報導指出，雖然承認敗選是慣例，但法律並未要求。「會平順過渡給第二任川普政府，沒錯，全世界都在看發生了甚麼事，」蓬佩奧說，「我們會計完所有的選票，當這過程完成時，會選出選舉人，這是有流程的，憲法很明確地規定了。」

「真清晰政治」（RealClearPolitics，RCP）的民調顯示，拜登雖以259：214張選舉人票領先川普，但尚未跨越當選門檻。（「真清晰政治」網截圖）

不過，蓬佩奧並未表明，他認不認為有選舉舞弊。他並強調，世人都了解，這需要時間，而2000年時，就花了超過37天，政權才成功過渡。

另一方面，參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）和參院共和黨高層其他成員仍繼續暗示，總統大選結果未定，川普還是可能贏。

(中時新聞網)