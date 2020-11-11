MSCI明晟於台灣時間今（11）日公布最新半年度調整，全球標準指數的台股成分股新增欣興(3037)及合一(4743)，福懋(1434)及長榮航(2618)則遭刪除，全球小型指數的台股成分股則新增25檔、刪除2檔。上述調整將在11月30日盤後生效。

MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）成分股的半年度調整，台灣成分股新增、刪除各2檔。欣興、合一2檔自全球小型指數成分股轉進，成為全球標準指數新增台灣成分股。福懋、長榮航2檔則遭刪除，轉列入全球小型指數成分股。

全球小型指數成分股部分，台股成分股此次新增達25檔，包括環泥(1104)、福懋、中興電(1513)、華城(1519)、岱宇(1598)、光洋科(1785)、精元(2387)、國揚(2505)、長榮航、大學光(3218)、明泰(3380)、家登(3680)、上緯投控(3708)、中天(4128)、國光生(4142)、拓凱(4536)、泰鼎-KY(4927)、宣德(5457)、茂迪(6244)、元晶(6443)、晶碩(6491)、愛普(6531)、高端疫苗(6547)、昇佳電子(6732)、致新(8081)。

遭刪除的全球小型指數台灣成分股，則有合一、欣興2檔，轉為列入全球標準指數新增台灣成分股。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在11月30日盤後生效。

(時報資訊)