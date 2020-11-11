喬山(1736)第3季合併營收74.8億元，季增32.8%，年增21.4%；單季每股盈餘1.49元。

第4季進入到健身器材銷售旺季，預期喬山家用市場營收會持續擴大，肺炎疫苗即將問市的好消息可望帶動商用市場加速復甦，以及緊接而來的拉貨潮，加上公司在年底加大熱銷產品行銷力度，預估第四季營收會再攀高。另外，隨著越南工廠產量增速，自有門市產品銷售組合轉佳，成本優化效益會逐步放大，將帶動公司獲利進一步提升。

喬山上半年受疫情影響，營收僅小幅成長。但第三季開始，家用器材加速成長，加上商用市場需求回溫，第三季營收YOY成長21%。另外，越南廠量產增速，成本優化效益浮現，第三季毛利率達48.3%，相較於上半年46.9%，增加1.4%。在費用有效的管控及富士醫療器獲利挹注下，帶動整體獲利成長，EPS達1.49元，較去年同期1.12元成長33%。

(時報資訊)