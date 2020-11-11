連鎖餐飲集團瓦城(2729)受惠暑期旺季內需消費暢旺，2020年第三季營運報復性反彈，締造營收、營益率、獲利、EPS齊創新高的「4高」佳績，每股盈餘（EPS）達7.61元。累計前三季每股盈餘11.03元，雖為近5年同期低點，但仍達成連8年賺逾1股本紀錄。

瓦城第三季合併營收達12.88億元新高，季增25.1％、年增0.12％。毛利率56.01％、營益率17.93％，分創歷史次高及新高佳績。歸屬母公司稅後淨利1.76億元，季增達2.49倍、年增達53.73％，每股盈餘達7.61元，雙創歷史次高佳績。

累計瓦城前三季合併營收34.15億元、年減9.04％，仍創同期次高。惟毛利率52.93％、營益率10.35％，分創近4年、同期低點。歸屬母公司稅後淨利2.56億元、年減18.25％，每股盈餘11.03元，為近5年同期低點、但仍連8年達成賺逾1股本。

瓦城表示，隨著國內疫情趨緩，集團看好下半年餐飲需求回溫，推動強化安心餐廳、研發新菜因應，成功帶動來客數回流。配合民眾外出用餐及消費意願加速增溫，以及精準進駐潛力區域展店，帶動第三季營運表現報復性反彈、締造「4高」佳績。

瓦城亦公布10月自結合併營收4.08億元，較9月3.6億元成長達13.35％、較去年同期3.71億元成長9.8％，改寫同期新高。累計前10月合併營收38.23億元，較去年同期41.27億元減少7.35％，仍創同期次高，衰退幅度較前三季9.04％持續收斂。

瓦城表示，10月營收再繳「雙升」佳績，主要受惠中秋、雙十連假等多節慶利多，帶動家庭與朋友聚餐需求攀升，配合全台百貨周年慶陸續開跑，挹注集團旗下百貨通路店成長動能強勁，集團順勢推出的系列行銷活動，亦同步提升來客與客單消費。

瓦城指出，雖然今年上半年疫情對百貨商場造成衝擊較大，但疫情趨緩後聚客效益恢復，且無法出國消費的人潮更擴大相關效益。在百貨周年慶買氣爆棚拉抬，以及時序即將邁入年底聚餐旺季，集團看好累計營收可望加速重返成長，帶動第四季營收續揚。

瞄準年底聚餐消費旺季，瓦城以4大攻略布局迎戰。首先，集團持續加速展店計畫，並精準移轉既有店面、布局重要熱門商圈蛋黃區，其中YABI Kitchen將在年底前開出第2店。其次，看準國人愛吃鍋的餐飲習慣，旗下品牌推出養生鍋物新品，搶攻入冬進補商機。

再者，目前尚有91萬人尚未領用振興三倍券，瓦城持續強打持振興券消費享熱門菜色折扣優惠。最後，今年許多企業規畫停辦大型尾牙、改採部門聚餐等縮小規模方式減少群聚，瓦城看好有望爭取中小型尾牙春酒商機，力拚全年營運恢復成長、再締新猷。

(時報資訊)