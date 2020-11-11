高端疫苗(6547)和美國BlueWillow Biologics合作開發鼻噴新冠疫苗，將由BlueWillow盡速推進人體臨床試驗。高端疫苗總經理陳燦堅表示，隨著COVID-19大流行繼續在全球蔓延，迫切需要開發一種疫苗來應對這場全球危機，很榮幸與BlueWillow合作開發鼻噴疫苗以挽救生命，儘管疫苗開發方面已有很多進展，但研究顯示鼻噴疫苗具有顯著優勢，期待候選產品進入後續的臨床開發。

此鼻噴疫苗的免疫組合採用高端疫苗的S-2P棘蛋白抗原與BlueWillow的新型水包油奈米級乳化型佐劑。在小鼠試驗中發現，此鼻噴疫苗在小鼠除可誘發有效之血清中和抗體之外，也同時能誘發支氣管的黏膜免疫反應(IgA)、抑制病毒在鼻腔內繁殖。本合作研發案後續將由高端疫苗提供抗原，並由BlueWillow盡速推進人體臨床試驗。

BlueWillow執行長 查德·科斯特利(Chad Costley)博士表示，與高端疫苗的合作夥伴關係是開發鼻噴新冠疫苗計劃中的一個重要里程碑。臨床前結果顯示，鼻噴S-2P-NE01疫苗對粘膜和血清免疫結果都展示出疫苗具有廣闊的開發前景，對此感到鼓舞，BlueWillow目標是迅速將S-2P-NE-01推進人體臨床試驗。

(時報資訊)