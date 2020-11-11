電信三雄公布10月財報表現，中華電一舉超車，單月每股獲利0.36元，險勝台灣大的0.3元；在累計前10月獲利上，中華電也以3.6元技壓台灣大的3.57元。

中華電(2412)10月份併自結營業收入為167.1億元，較去年同期減少，主要因手機銷貨收入與國際網路營收減少，加上行動服務營收因市場競爭與國際漫遊營收下降而減少，抵銷資通訊專案營收、數據網路營收及國內電路出租營收的增加，營業淨利為35.7億元，稅前淨利為35.8億元，歸屬於母公司業主之淨利為27.7億元，稅後EPS為0.36元，與第四季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期，累計前10月稅後EPS為3.6元。

台灣大(3045)10月自結合併營收104.3億元，營業利益12.0億元，稅後淨利為8.4億元，稅後EPS為0.3元，自結前十個月合併營收1048.7億元，營業利益136.5億元，稅後淨利為100.2億元，稅後EPS為3.57元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，10月電子商務年成長仍達26%，且受惠於經濟規模與費用率下降，營業利益較去年同期翻倍；行動業務方面，iPhone 12/12 Pro於10月23日開賣，累計前九日專案機銷售較前代增逾三成，且申辦1399元以上資費佔逾八成，帶動10月整體升級5G用戶之月租費較續約前成長25%，加上智慧型手機用戶月租收入已逐月回升，也使行動服務營收年減持續縮小。累計109年前十個月，合併營業利益雖受5G開台後頻譜攤提增加及4G營收減少影響，較去年同期下滑，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測90%。

遠傳(4904)10月合併總營收為66.76億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.33億元與6.15億元，稅後EPS為0.19元；累計前10月，遠傳合併總營收為633.69億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為229.32億元與70.84億元，累計稅後EPS為2.17元，累計今年1至10月EPS已達全年度財測目標的88%。

遠傳行動通訊業務表現穩定向上，在趨冷的市場中，月租型用戶數、總用戶數仍持續緩升；月租型用戶流失率維持低檔，僅1.06%。iPhone 12/12 Pro熱賣更挹注5G ARPU成長，在營運策略奏效下，累計至今年10月，新經濟營收年成長率達16%，資通訊業務營收年成長幅度達27%，其中雲端服務營收較去年同期增加71%、物聯網收入年成長率高達121%。

(時報資訊)