康友-KY風波不斷，證交所近期被立委及投資人指控，查核後出具報告稱「應無大礙」以及接受招待疑雲，證交所總經理簡立忠親上火線澄清，強調相關查核報告從未對外公開揭露，而出差費用皆為證交所自行負擔，並無招待情事。他也指出，交易所於康友-KY上市期間均已依規執行必要的監理措施。

簡立忠指出，在康友-KY上市期間，任何重大事件，如董事長黃文烈107年賣股以及股價下跌期間，都有要求公司在重大訊息公告，黃文烈及其投資公司Profit Gate持有股票經銀行斷頭賣出情形及與債權銀行協商追加擔保品會議後續事宜，對於股票交易異常，也要求該公司公布最近期財務資訊。109年8月發生投資人檢舉公司設備遭他人質押，證交所已陸續對其上市有價證券變更交易方法及停止買賣。

簡立忠表示，證交所對第一上市公司監理相關查核報告，如有不符合規定情事，會依規進行處置，從未對外公開。有關康友投資人提出質疑，證交所在107年1月做實地查核，卻說財報「並無大礙」，等於是在替康友背書，簡立忠強調，相關查核報告從未對外公開揭露，故投資人質疑與事實不符。

黃文烈賣股，造成股價下跌，證交所認為有必要進行瞭解，配合簽證會計師赴該公司大陸子公司進行財務報告期後事項查核，協調派員陪同，從旁觀察會計師執行查核，但出差費用皆為證交所自行負擔，並無招待情事。

在投資人保護方面，康友-KY涉及財報不實之不法案件，證交所已將相關查核資料，移送司法檢調機關偵辦。證券投資人保護中心已於今年11月4日發布自即日起至今年12月4日公告受理康友-KY財報不實案投資人求償登記。

(時報資訊)