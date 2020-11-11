捷流閥業(4580)第3季合併營收6.12億元，年增5.46％，營業利益1.21億元，年增13.22％，均為歷年單季次高，稅後淨利0.87億元，年增10.25％，每股盈餘2.22元。累計前3季營收18.3億元，年增2.9％，稅後淨利2.52億元，年增14.61％，每股盈餘6.45元。公司指出，第3季受惠船舶、半導體、基礎工程與水資源等產業訂單及台灣地區大型閥門訂單出貨，加上費用控管，即使面臨台幣升值等因素，單季獲利仍年增1成。

捷流閥業10月合併營收1.88億元，年減18.41％，主要大陸及台灣都遇到連假，工作天數減少，且美國大選影響訂單交期遞延；累計前10月營收20.14億元，與去年同期持平。

觀察亞洲各國的基礎建設持續增溫外，且近期大陸石化業工作重點『進行側結構性改革』，把石化產業的創新和高品質發展列為優先目標，將有助於推動大陸石化業升級以增購閥門汰換需求增加，捷流亦成功取得大陸石化業訂單，有望於第4季逐步開案出貨，挹注營收。

(時報資訊)