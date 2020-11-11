金管會公布2020年9月信用卡業務概況，在開學季及百貨周年慶帶動下，當月簽帳金額月增5.99％至2487億元，回升至今年第3高，但仍年減1.68％。累計前三季簽帳金額約2.23兆元，仍年減6.92％，衰退幅度創同期新高。

金管會統計，9月33家信用卡發卡機構總流通卡數約4967萬張，月增0.57％、年增7.44％，總有效卡數約3252萬張，月增0.49％、年增4.26％。循環信用餘額約1037億元，月增0.29％、年減9.27％，簽帳金額約2487億元，月增5.97％、但年減1.7％。

受新冠肺炎疫情衝擊，信用卡單月簽帳金額今年以來已有7個月較去年同期衰退，其中4月降至約2063億元的近2年新低。僅7月因繳稅遞延入帳、暑期國旅爆發、振興措施上路拉抬，帶動當月簽帳金額衝上3626億元新高，但8月隨即「雙降」回2346億元。

由於今年信用卡簽帳金額普遍較去年同期衰退，累計2020年前三季信用卡簽帳金額約2.23兆元，較去年同期2.38兆元減少約1652億元、年減6.92％，為2009年金融海嘯以來近11年首見衰退，且因去年比較基期較高，使衰退幅度創同期新高。

據金管會統計，受金融海嘯衝擊經濟影響，2009年前三季信用卡簽帳金額有6個月出現年衰退，累計年減5.65％。而2010～2019年間，前三季信用卡簽帳金額均較去年同期成長，年增率介於6.51～13.73％。去年全年信用卡簽帳金額創3.22兆元新高，年增達11.76％。

銀行局副局長林志吉表示，9月簽帳金額較8月回升，主要由於適逢開學季的相關用品採購需求，以及百貨周年慶檔期陸續開跑帶動。金管會官員進一步指出，代繳保費增加亦為因素之一。觀察9月簽帳金額增加最多的銀行，為國泰世華銀月增71.29億元。

對於今年信用卡簽帳金額已有7個月較去年同期衰退，林志吉分析，主要由於民眾過往多採刷卡支付出國旅遊等大筆消費，今年因疫情使出國旅遊喊卡，自然影響刷卡需求。至於今年全年是否跌破3兆元關卡，由於尚有雙11購物節等活動，仍有待進一步觀察。

(時報資訊)