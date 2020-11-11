台積電(2330)美國設廠計畫邁開一大步，10日董事會通過核准於美國亞利桑那州設立100%持股子公司，實收資本額35億美元，約近新台幣1000億元。

台積電於今年5月宣布有意於美國亞利桑那州興建且營運一座5奈米12吋晶圓廠，預計2021年動工，2024年量產，月產能2萬片。台積電周二董事會核准於亞利桑那州設立100%持股子公司，實收資本額35億美元，折合新台幣約997.5億元。台積公司表示，亞利桑那州廠將依原訂計畫於2021年動工，2024年量產。

另外，台積電通過核准配發2020年第三季度每股現金股利2.5元，其普通股配息基準日訂定為2021年3月23日，除息交易日為2021年3月17日，並於2021年4月15日發放。

台積公司董事會並核准資本預算約151億910萬美元（約新台幣4,306億934萬元），內容包括：1.建置及擴充先進製程產能；2.建置特殊製程產能；3.建置及升級先進封裝產能；4.廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產；5.2021年第一季研發資本預算與經常性資本預算。

同時，核准資本預算約1億2470萬美元（新台幣35億5500萬元），於中部科學園區建置零廢製造中心。

(時報資訊)