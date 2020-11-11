連鎖餐飲集團六角(2732)隨著全球門市逐步恢復營業，配合暑期旺季助攻、費用控管得宜，2020年第三季合併營收季增51.3％、稅後淨利季增達2.89倍，每股盈餘（EPS）1.38元。公司預期營運已在第二季落底，看好第四季營運將持續回升，今年全球總店數仍能成長。

六角董事會通過2020年前三季合併財報，合併營收29.94億元、年減18.97％，仍創同期次高，惟毛利率41.81％、營益率6％雙創同期新低。加上業外虧損因匯損而擴大，歸屬母公司稅後淨利0.78億元、年減達73.96％，每股盈餘1.93元，亦雙創同期新低。

不過，以此推算，六角第三季合併營收12.87億元，季增達51.3％、年減6.01％，回升至近1年高點。毛利率40.44％、營益率8.76％，雖低於去年同期45.98％、14.08％，但顯著優於第二季39.86％、5.54％，本業獲利回升至今年高點。

在營收規模及本業獲利回升下，六角第三季雖因匯損1329萬元、拖累業外虧損擴大，歸屬母公司稅後淨利0.55億元，季增達2.89倍、年減56.02％，每股盈餘1.38元，雖低於去年同期3.18元，但已較第二季0.35元明顯回升、站上今年高點。

六角表示，全球「Chatime日出茶太」門市第三季幾乎全數恢復營業，適逢暑期旺季帶動茶飲全品牌業績增溫，配合併購綜效及中國大陸版圖擴張，使營收較上半年明顯反彈。雖然尚未完全恢復、產品組合改變影響毛利率回升，但費用控管得宜仍使營益率順利回升。

六角指出，今年雖受疫情影響，各地經銷夥伴仍站穩全球主要市場、並維持擴張步調，其中中國大陸市場掀起汰弱潮，策略合作的杭州瑞里旗下「黑瀧堂」維持擴張。而經營餐食的王座品牌調整，帶動家庭客群明顯成長，第三季虧損幅度亦顯著收斂。

六角10月自結合併營收3.41億元，較9月4.17億元減少18.33％、較去年同期4.07億元減少16.29％，降至近5月低點。不過，累計前10月合併營收33.35億元，較去年同期41.02億元減少18.7％，仍創同期次高，衰退幅度較前三季持續收斂。

六角表示，集團在疫情衝擊下著重控管費用，第三季營收年減幅已收斂至個位數百分比，顯現下半年業績開始反彈，象徵本業獲利的營益率亦顯著回升。預期第四季營運仍可望持續回升，「Chatime日出茶汰」今年全球總店數亦能維持成長表現。

展望明年，六角預期「Chatime日出茶太」全球門市至少淨增2成，即使二度疫情疑慮再起，對門市營運影響將不若第二季。同時，六角將持續深化與各地經銷夥伴合作，創造與經銷夥伴的雙贏格局，以期為集團挹注穩定的原物料銷貨、加盟及權利金收入成長。

(時報資訊)