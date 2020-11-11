專業TPU機能布暨成品廠八貫(1342)初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣作業完成開標，最低得標價格為63.6元，最高得標價格為73.1元，各得標單之價格及其數量加權平均價格為65.71元，高於最低競價拍賣承銷價格的1.31倍，故本次辦理公開申購的承銷價格為55元，公開申購張數為1358張，公開申購期間為11月12日至11月16日，並於11月18日公開抽籤。

八貫此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股5880張，其中4234張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格件共492筆，合格投標量1萬5925張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

八貫是全球少數同時擁有TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體）二次、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，主攻與生命安全有關的醫療、航太救生及戶外等高階利基型市場，八貫不僅提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務，出貨前每件產品皆經過嚴謹的檢測；因高階產品需要通過多項嚴格的認證，故有生命週期長、且不輕易更動供應商的特性。

今年因新冠疫情而大幅帶動八貫各式醫療級氣墊床及機能性布料的出貨成長，加上第三季戶外產品出貨已恢復疫前水平，前三季再繳出亮眼成績單，合併營收為11.60億元，稅後淨利1.64億元，營業利益2.00億元，平均毛利率為26％，每股獲利為2.65元。

八貫10月合併營收達12.78億元，年增率6.56％，自結10月單月毛利率為28％，毛利率走升，將有助於全年獲利表現，營運可望再戰新高。

八貫持續看好醫療、航太救生及戶外三大類產品之後市發展，積極佈局擴大現有產品線：今年因疫情大幅帶動醫療產品需求，TPU應用從醫院高端醫療床延伸至居家照護、戶外用品未來朝向更輕量化、複合性之產品開發；在航空救生產品部分，航空逃生等高階產品所需機能專用布已啟動量產並陸續出貨；加上依規劃新廠在明年第二季通過認證後便加入量產行列，八貫將受惠規模經濟及計畫性生產提升效率，中長期營運成長可期。

八貫將於11月12日至11月16日辦理股票公開申購，公開申購張數為1358張，每股承銷價為55元，公司並預計於11月24日掛牌上市。

(時報資訊)