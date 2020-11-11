麗清(3346)公布第3季合併營收12.54億元，營業利益0.42億元，稅後淨利0.57億元，每股盈餘0.75元，單季營收與獲利都創歷史同期新高；累計前3季合併營收29.66億元，營業淨損0.86億元，稅後淨損0.5億元，每股虧損0.66元。

第3季因大陸新車銷售市場回升，麗清頭燈、尾燈、晝行燈的LED車燈模組產品需求增溫，第3季營收的占比分別為18％、49％、27％。而在新車款廣汽GS4訂單自7月開始加入量產，不僅帶動LED車尾燈營收明顯增加，也拉升上海廠產能利用率到95％以上。

麗清前3季主要客戶華域視覺、大茂偉瑞柯、廣州小糸、OLSA等的營收比重分別為51％、14％、12％、7％，其主要供應的終端品牌車廠已涵蓋上汽大眾轎車款-朗逸、長安汽車-逸動、東風本田-新思域等，從目前在手訂單來看，合資品牌車廠與自主品牌車廠的比重約為7：3，隨著品牌車廠於大陸新車銷售量拉升，推進主要客戶的拉貨力道，對整體營運正向發展。

麗清10月合併營收為4.1億元，雖遇十一長假、工作天數較少影響，但在LED車燈模組出貨暢旺，年成長39.62％；累計前10月合併營收33.67億元，年增率由負轉正為1.3％。

目前上海廠產能利用率接近滿載，同時規劃在今年年底再陸續投入產線，以因應訂單的增加需求。此外，桃園觀音新廠獲得LED車頭燈控制器訂單，年出貨至少250萬個，能見度長達10年，正進行工廠認證及設備調校，明年第1季陸續出貨。

(時報資訊)