當家族有一堆人都是癌症患者的時候，該怎麼看待自己的人生？曾任國泰醫院病理暨檢驗醫學部主任的曾嶔元醫師，就是這樣的例子。父親大腸癌、母親乳癌、叔伯輩有肺癌、胰臟癌，至親還有鼻咽癌等等，曾嶔元坦言，「總有一天輪到我」，是他曾有的夢魘。但是透過精準醫學的概念，他超前部署揪出致癌基因，並且從生活中減低致癌誘因，不等癌症找上門，主動出擊爭取逆轉時機。

高雄醫學院畢業，曾嶔元在林口長庚醫院擔任內科醫師，因為熱愛研究，考上公費留學。他選擇到醫界聖堂的梅爾研究所攻讀博士（Mayo Graduate School），不但養成了閱讀大量文獻、窮知究理的精神，更激發出他想揭開人體基因奧妙的種種練習。別人看文獻是為了拿學位、為了工作；對曾嶔元來說，卻像是一條條解開謎團的線索，他當成推理小說，樂此不疲。

鑽研病理抽絲剝繭 「為了不想用一套療法 對應所有病人」

因為母親罹癌，曾嶔元自美返台，先後主掌馬偕醫院及國泰醫院病理科。雖然出國期間，同期的同學們大多已經位居要職或是成了名醫，但曾嶔元並不後悔。

「如果醫生遇到一百個病人，他只能用同一套醫療方法對應，重複一樣的做法，不管為什麼有人會好，有人不會好，這樣只是把錯的事情做得很熟練。」曾嶔元很有信心地說，「這些年的病理研究磨練，讓我學會把病症拆解得很透徹，找出病症的routecourse(路徑)，同樣的病癥它的結構可能也會不同，這才能對症下藥。這就是精準醫學的初衷，也就是未來的必要趨勢--個人醫療的雛型。」

踢爆假檢體詐保十億醜聞 被推為「醫界福爾摩斯」

曾嶔元對基因研究及病理分析的扎實純熟功力，在一次警方難以破解的懸案中發揮強大戰力。

(圖/曾嶔元提供)

2009年，有保險公司發現幾份理賠保單有異，警方幾度到曾醫師的醫院調出個案檢體，卻找不出異狀，原來有心人士已經將檢體破壞，難以透過DNA比對，案情膠著。

曾嶔元以經驗值建議放棄DNA鑑定，改以粒線體檢測，果然成功抓到破綻，踢爆醫師與嫌犯在一般健康人士檢體中放入癌症組織的勾結詐保案，由於金額龐大近10億，媒體封他為「醫界福爾摩斯」。

大約5年前，國內有生技公司引進「基因檢測」，不少人搶先一步接受檢驗，但是卻常常看不懂檢驗報告，也不知道檢驗之後，下一步要做甚麼，許多人輾轉來找曾嶔元，他因此在國泰醫院開了台灣第一個諮詢門診，退休後自己開了診所。

揪出自己的癌症基因 在惡病出擊前先殲滅它

也多虧了自己的診所開業，曾嶔元心想，畢竟身處癌症家族，也該看看自己的身體狀況，就做了全基因解碼。結果出爐，果然發現自己有罕見的SHDA基因變異，腫瘤可能長在包括腦下垂體、腎上腺、腎臟、胰臟或小腸，只是腫瘤還沒發展到影像攝影檢驗能找得到的程度。到了第二年的例行健檢時，果然在胰臟和小腸間發現６公分的神經內分泌瘤的副神經節瘤，他與醫師評估後，搶在癌變之前立刻手術切除，恢復健康。

健康管理不為延長壽命 而是讓活著每一天都能健康好過

曾嶔元以美國霍普金斯大學研究為例，提起人們癌症發生的機率，5%是遺傳、29%是環境因素，但有66%、大概2/3的個案是隨機發生，「就是運氣不好。」

曾嶔元接著說，「有大數據研究全球48億人，算出來的結論是：細胞分裂、DNA在複製時，會出現隨機錯誤，平均每一次複製會出現3個錯誤，累積到一個程度，就變癌症了。」

「不過這不是要大家就不要注重健康，」曾嶔元說，雖然每個人都是癌症候選人，「要避免癌症病變，第一個要讓身體的血糖值降低，不要升高，高血糖最糟糕；第二要讓胰島素降低，第三是要讓癌細胞適合生存的低氧環境消失，這三個關鍵非常重要。」

曾嶔元說，即使運氣不好，真的碰上基因突變致癌，好的健康管理仍舊有助逆轉癌變前期、延緩病發，讓健康的身體在生命中運作更多一天、更長一點。這樣的期許不但是預防醫學的真諦，更是精準醫療成為個人醫療關鍵的努力方向。

(中時新聞網)